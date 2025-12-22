19 Aralık’ta düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu gala gecesinde konuşan Başkan Mikail Düzenli, ÇAĞSİAD’ın 2008 yılında atılan temellerinin bugün güçlü ve omurgalı bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. Düzenli, derneğin her geçen yıl hem üye sayısı hem de etki alanı bakımından büyüdüğünü ifade etti.

“17 Yıllık Emeğin Karşılığını Almaya Başladık”

Röportajda Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’ın sorularını yanıtlayan Mikail Düzenli, bu özel gecenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün ÇAĞSİAD’ın 17. yılını kutluyoruz. 2008 yılında atılan temellerin bugün meyvelerini almaya başladık. Genel Başkanımız Hasan Hüseyin Türkeş’in çizdiği vizyonu daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından iş insanları, şube başkanlarımız ve temsilciliklerimizle güçlü bir dayanışma içindeyiz. Bu tür büyük organizasyonları iki yılda bir yapıyoruz ve artık 700-800 kişilik kapsamlı iş dünyası buluşmalarına dönüştü.”

“Ekonomik Güçlenme Kadar Sosyal Dayanışma da Önemli”

ÇAĞSİAD’ın vizyon ve misyonuna da değinen Düzenli, derneğin yalnızca ekonomik değil, sosyal sorumluluk yönüyle de aktif bir yapı olduğuna dikkat çekti:

“Biz üyelerimizin hem ekonomik gelişimine katkı sunuyoruz hem de sosyal alanlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu iki duyguyu bir araya getirdiğinizde çok sağlam temeller oluşuyor. Bugün görüyorum ki, bir dönem üye olmakta tereddüt eden iş insanları bile artık ÇAĞSİAD bayrağını en önde taşıyor. Bu bizim için büyük bir gurur.”

Düzenli, ÇAĞSİAD’ın farklılıkları bir zenginlik olarak gördüğünü vurgulayarak, tüm iş insanlarını bu çatı altında buluşmaya davet etti.

2025 Değerlendirmesi: “Zor Bir Yıldı”

Ali Karabaş’ın iş dünyasına yönelik sorularını yanıtlayan Başkan Düzenli, 2024-2025 döneminin özellikle bazı sektörler için oldukça zor geçtiğini dile getirdi. Döviz politikaları, yüksek faizler ve krediye erişim sorunlarının piyasayı olumsuz etkilediğini belirten Düzenli, özellikle ihracatçı ve tekstil sektöründe ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

“Merter, Güngören, Zeytinburnu gibi bölgelerde birçok ihracatçımız kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Banka kredi faizlerinin yüksekliği ve paraya ulaşamama ciddi bir sorun. Para çok değerli ama piyasada dönmüyor. Çarklar dönmeyince istihdam da azalıyor.”

Ekonomideki en büyük problemin “öngörülemezlik” olduğunu vurgulayan Düzenli, kalıcı bir toparlanmanın 2030’dan önce zor göründüğünü ifade etti.

2026 Mesajı ve Yeni Projeler

Yeni yıla dair beklentilerini de paylaşan Mikail Düzenli, 2026’nın iş dünyası ve toplum için huzur, sağlık ve ekonomik iyileşme getirmesi temennisinde bulundu. ÇAĞSİAD’ın sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceğini belirten Düzenli, Hatay’daki depremzedeler için yürütülen 2 bin çift ayakkabı yardım kampanyasını örnek gösterdi.

“Çocuklara, doğaya, sokak hayvanlarına ve eğitime destek veren projelerimiz hiç bitmiyor. Ayrıca Türkiye genelinde şube ve temsilcilik sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Son iki yılda üye sayımızı yüzde 50 oranında büyüttük.”

Gala Gecesi Renkli Anlara Sahne Oldu

Sunuculuğunu Tuğba Özay’ın üstlendiği gecede, sanatçılar Arzu Şahin ve Abidin Biter sahne performanslarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı gala gecesi, müzikler eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Gecenin sonunda konuşan Başkan Mikail Düzenli, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu birliktelik ÇAĞSİAD’ın geleceğine dair umutlarımızı daha da güçlendirdi” dedi.