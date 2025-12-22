Şirket, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management – PAM) alanında uzmanlaşmış Grizzle Technology’e 44,6 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, başta PAM olmak üzere siber güvenlik alanında ilk akla gelen teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Robotik sistemler, sürükleyici eğitim ve eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile görüntü yorumlama yazılım teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından DOF Robotics, siber güvenlik alanında kendini kanıtlamış ve Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) alanında uzmanlaşmış Grizzle Technology’e 44 milyon 621 bin 850 TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Şirketin yaptığı bu hamle, siber güvenliği yeni bir büyüme ve uzmanlık alanı olarak konumlandırma stratejisini açık biçimde gösteriyor.

“Siber güvenlik alanında akla ilk gelen teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz”

Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Grizzle Technology’nin, özellikle kamu kurumları ile orta ve büyük ölçekli, çok kullanıcılı sunucu altyapılarına sahip kurumlara yönelik PAM çözümleri geliştiren; kritik dijital varlıkların güvenliğini sağlamak üzere ileri seviye siber güvenlik çözümleri sunan güçlü bir yerli oyuncu olduğunu belirtti. Mertcan, şirketin erişim güvenliği alanında lider bir çözüm sağlayıcı olarak büyürken, önümüzdeki dönemde kimlik ve erişim yönetimi (IAM), saldırı tespit ve önleme sistemleri, zafiyet yönetimi, bulut güvenliği ve yapay zeka destekli siber savunma teknolojilerini de ürün portföyüne ekleyerek entegre bir siber güvenlik ekosistemi sunma vizyonuyla ilerlediğini vurguladı. Mertcan, “Bu yatırımla yurt içinde güçlü bir konum elde etmeyi, orta vadede ise uluslararası pazarlarda başta PAM olmak üzere siber güvenlik alanında ilk akla gelen teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

500,7 milyar dolara yükselmesi beklenen pazara adım attı

Siber güvenlik ve PAM pazarına ilişkin verilere de değinen Mertcan, şöyle konuştu: “Dünya genelinde siber güvenlik pazarı 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 245,6 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştı. 2030’a kadar ise 500,7 milyar ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu da yıllık ortalama yaklaşık %13’lük bir büyüme oranına işaret ediyor. Küresel PAM pazarı ise 2024 yılında 3,6–4,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Bu pazarın 2030’a kadar yaklaşık 11,5 milyar ABD dolarına ulaşması, bazı projeksiyonlara göre ise 2032 itibarıyla 30 milyar ABD dolarının üzerine çıkması öngörülüyor. Bu güçlü büyümenin arkasında dijital dönüşüm, bulut ve hibrit mimarilerin yaygınlaşması, uzaktan çalışma modelleri ve regülasyonların artan etkisinin bulunuyor.” PAM’ın kritik sistemlere, sunuculara ve hassas verilere erişimi bulunan yetkili kullanıcı hesaplarının yönetilmesini, izlenmesini ve denetlenmesini sağladığını ifade eden Mertcan, bankalar, finans kuruluşları, kamu kurumları ve kritik altyapı işletmeleri için PAM’ın vazgeçilmez bir siber güvenlik bileşeni haline geldiğini ve Türkiye’de de pazarın hızla büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Mustafa Mertcan bu yatırımın aynı zamanda şirketin ana faaliyet alanlarını da güçlendirdiğini belirterek, DOF Robotics’in geliştirdiği insansı robotlar ve otonom sistemler için PAM ve erişim güvenliği çözümlerinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.