Sabancı Holding-PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA’nın sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamaları, dünyanın en itibarlı sürdürülebilirlik platformlarından CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) tarafından da tescil edildi. Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformunu yöneten, kar amacı gütmeyen ve küresel bir kuruluş olan CDP aracılığıyla, çevresel etkisini raporlayarak şeffaflık taahhüdünü ortaya koyan TEMSA, 2023 yılında CDP’ye verdiği yanıtların değerlendirilmesi sonucunda İklim Değişikliği kategorisinde 'A' puanı almaya hak kazandı. Böylece TEMSA, CDP değerlendirme sürecine dahil olduğu ilk yılda, İklim Değişikliği Programı A Listesi’nde yer almayı başardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ A LİSTESİ’NDEKİ 346 ŞİRKETTEN BİRİ OLDU

2000 yılında kurulan ve dünya çapında 137 trilyon dolar değerinde varlığı yöneten 740’tan fazla finansal kuruluşla çalışan CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, su kaynaklarını ve ormanları korumaya teşvik etmek için sermaye piyasalarını ve kurumsal satın alıcıların gücünü kullanmaya öncülük ediyor. 2023 yılında, tüm dünyada, küresel piyasa değerinin üçte ikisine sahip 23 binden fazla şirket ve 1.100’den fazla şehir, eyalet ve bölge CDP aracılığıyla verilerini açıkladı. Bunların arasında, yaklaşık 21 bin şirketin skoru açıklanırken, İklim Değişikliği Programı A Listesi’nde yer almayı başaran şirket sayısı ise 346 oldu.

ŞEFFAF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARIMIZLA SORUMLULUK ALMAYI SÜRDÜRECEĞZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sürdürülebilirliğin TEMSA’nın mevcut faaliyetlerini ve büyüme planlarını şekillendiren ana unsur olduğunun altını çizerken, “TEMSA bugün 8’i elektrikli, 2’si ise hidrojenli olmak üzere 10 farklı sıfır emisyonlu araç modeli geliştiren dünyadaki sayılı üreticilerden bir tanesi. Bu geniş ürün gamımızla birlikte, bir yandan müşterilerimizi dünyadaki yeşil dönüşümün bir parçası olmaya davet ederken, bir yandan da sektörümüze öncülük etmeyi, pazarda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Sıfır emisyonlu araçlar konusundaki yetkinliğimizi pekiştirirken ayrıca CDP, SBTi, Global Compact ve Ecovadis gibi küresel platformlarla da koordinasyon halinde, iş süreçlerimizi ve iş modellerimizi sürdürülebilirlik odağında sürekli olarak geliştiriyoruz. CDP raporlamamız neticesinde, henüz ilk başvuru yılımızda İklim Değişikliği A Listesi’ne dahil edildik. Tüm bunlar, bizim sürdürülebilirlik konusundaki samimiyetimizin, ciddiyetimizin ve kararlılığımızın göstergesi. Önümüzdeki dönemde şeffaf ve kapsayıcı sürdürülebilirlik uygulamalarımızla, dünyamız ve insanlık için sorumluluk almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.