Yeni yıla art arda teslimatlarla başlayan MAN bu kez, Avrupa ve Orta Asya’nın tamamında, taşımacılık hizmeti veren Aybek Uluslararası Nakliyat Şirketi’ne 4 Adet TGX 26.520 6x2/4 BL SA çekici teslimatı yaptı. 2000’li yılların başında tanıştığı MAN markası ile iş birliğini yeni yılda da sürdüren Aybek Uluslararası Nakliyat, aldığı yeni araçları da Avrupa ve orta Asya’nın tamamında uluslararası ağır nakliye taşımacılığında kullanacak.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., yeni yıla hızlı başladı. 2024 yılında da güçlü ve lider firmaların gözdesi olmayı sürdüren MAN, bu kez ulusal ve uluslararası nakliye pazarının önemli firmalarından Aybek Uluslararası Nakliyat’ın tercihi oldu. Şirket, Kayseri Metinler MAN Yetkili Bayii aracılığıyla satın aldığı 4 adet TGX 26.520 6x2/4 BL SA çekiciyi törenle teslim aldı. Kayseri Metinler MAN Yetkili Bayii’nde düzenlenen teslimat törenine Aybek Uluslararası Nakliyat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eker, Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Eker, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Yöneticisi Nurettin Aktemur ve MAN Metinler Bayii Satış Müdürü Erdal Altunbaşak katıldı.

“MAN araçları aradığımız tüm kriterleri bize fazlasıyla sağlıyor”

Törende konuşan Aybek Uluslararası Nakliyat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eker, MAN ile 2000’li yılların başında tanıştıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“MAN ile olan iş birliğimiz ve yol arkadaşlığımız o tarihten bu yana devam ediyor. O yıllarda da MAN araçları teknolojik özellikleri ve yakıt tasarrufları ile rakiplerinden ayrışıyordu. Bugün de bu kalite aynen sürüyor. Ayrıca sundukları satış sonrası hizmetler de işlerimizde büyük kolaylık sağlıyor. Uluslararası nakliye çok zor bir sektör. Biz de bu yüzden işimizi büyük bir özveri ve titizlikle yapıyor, en iyi seçenekleri tercih ediyoruz. Özellikle araçların teknolojik donanımlarının işlevselliği, uzun yol şoförlerimizin rahatlığı, konforu ve yakıt tasarrufu yaptığımız tercihlerde öne çıkıyor. Aradığımız tüm bu özellikleri ise, MAN TGX çekiciler bize fazlasıyla sağlıyor. Ayrıca MAN araçları şasi olarak, hizmet verdiğimiz ağır ve özel taşımacılık şartlarına da çok uygun araçlar. Bu yüzden de yatırımlarımızda MAN araçlarını tercih ediyoruz. Filomuzda halihazırda toplamda 25 adet aracımız bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda ağır nakliye araç yatırımlarımızda yine MAN’ı tercih ederek, filomuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

“MAN, geniş model yelpazesi ile tüm işletmelere en ideal çözümleri sunuyor”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Yöneticisi Nurettin Aktemur da MAN olarak yeni yıla hızlı başladıklarını ve teslimatlarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“MAN, geniş model yelpazesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmelere en ideal çözümleri sunuyor. Teknoloji, performans, sağlamlık ve yüksek tasarruf noktasında sunduğu ayrıcalıklarda ise, şirketin 250 yılı aşan bir mühendislik birikiminin etkisi var. Dolayısıyla bugün pazara sunulan araçlar da tüm bu birikimin bir çıktısı olarak görmek gerekiyor. Müşterilerimiz farklı sektörlerde hizmet verseler de aradıkları tüm özellikleri MAN araçlarında fazlasıyla bulabiliyorlar. Bu da bizi onlar için tercih sebebi yapıyor. Bunun yanında MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, müşterilerimize sunduğumuz 7/24 kesintisiz satış sonrası hizmetlerimiz de bize rakiplerimizden farklı kılıyor. Onları, için araç sattığımız bir müşteriden öte, yaşam boyu iş ortağımız olarak görüyor ve ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmaya gayret ediyoruz.”

“MAN araçları üstün nitelikleri ile müşterilerimizden tam not alıyor”

MAN Metinler Bayii Satış Müdürü Erdal Altunbaşak ise, MAN araçlarının sahip oldukları üstün nitelikleri ile müşterilerinden tam not aldığını ifade ederek, şunları vurguladı:

“MAN müşterileri, bize geldiklerinde nasıl bir araç aradıklarını, bilerek geliyorlar. Satın aldıkları markanın gücünü ve güvenirliliğini çok iyi biliyorlar. Çünkü MAN araçları sahip oldukları üstün nitelikleri ile müşterilerimizin tüm beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Bununla birlikte satış sonrası hizmetlerimizle de işlerinin sorunsuz bir şekilde yürümesine destek oluyoruz. Müşterilerimiz MAN’dan ve verdiğimiz hizmetlerden memnun, biz ise işimizi en güzel şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aybek Uluslararası Nakliyat Şirketi de yıllar önce MAN markası ile tanışan ve bir daha bağını koparmayan ülkemizin önemli firmalarından bir tanesi. Yeni araçlarımızın kendilerine hayırlı olmasını dileriz.”