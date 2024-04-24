Günümüz teknoloji dünyasında siber saldırılara ve dolandırıcılıklara yalnızca kurumlar değil, bireyler de sık sık maruz kalıyor. Gelişmiş teknolojiler sayesinde dolandırıcılar, daha etkili yöntemler kullanarak masum kişileri kandırma konusunda farklı taktikler geliştirebiliyor. Özellikle modern toplumun karşılaştığı en yaygın suçlardan biri olarak görülen telefon dolandırıcılığında yaşanan artışlar, bireylerin dolandırıcılar tarafından kişisel bilgilerini ve paralarını kaybetmeleri konusunda ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, telefon dolandırıcılığı noktasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve saldırılardan korunmanın yollarını paylaşıyor.

Dolandırıcının Aradığını Anlamanın Yolları

1. Yerel gibi görünen uluslararası alan kodlarına sahip olması.

2. Numaranın, arayanın kimliğiyle ve bahsettiği şirketle eşleşip eşleşmemesi.

3. Polis veya resmi bir devlet kurumundan olduğunun iddia edilmesi.

4. Arayanın kimliğinde "Olası Dolandırıcılık" veya "Spam Riski" görünüyor ibaresi.

5. Sorun olduğunu dile getirerek bir yazılım indirilmesini veya erişim izni istenmesi.

6. T.C. kimlik numarası, şifreler ve banka hesap numaraları gibi kişisel bilgilerin doğrulanmasının istenmesi.

Dolandırıcıya Cevap Verilmesi Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bir spam aramasına cevap verilmesi durumunda paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Çoğu durumda, bir spam numarasını yanıtlamak değil, onlarla paylaştığınız şeyler sizi riske atabilir. Bir dolandırıcı ne kadar çok kişisel veri elde ederse, kimlik dolandırıcılığı, hırsızlık veya adınıza yasa dışı olarak yeni krediler açılması riskiniz o kadar yüksek olur.” ifadelerinde bulunuyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıralıyor.

1. Güvenmediğiniz numaralardan arayan kişilere, asla kişisel veya finansal bilgilerinizi vermeyin. Bir dolandırıcılıktan şüpheleniyorsanız telefonu kapatın.

2. Herhangi bir bilgi vermeden önce kimliklerini doğrulayın. İsimlerini ve dahili numaralarını isteyin. Telefonu kapatın ve kurumu resmi numaralarından tekrar arayın.

3. Akıllı telefonunuzda bilinmeyen numaraları sessize alın. Bu sayede aramalar, doğrudan meşgule alınmış olur.

4. Bilinen dolandırıcılık numaralarını tespit etmek için operatörünüzün spam engelleyici uygulamasını kullanın.

5. Kısa süreli arama yapıp kapatan numaraları geri aramayın. Bu durum, dolandırıcıları geri aramanızı sağlamak için kullanılan yaygın bir dolandırıcılık taktiğidir.

6. Şüphelendiğiniz kişilere uzaktan cihaz erişimi vermeyin veya istenmeyen arayanlarla herhangi bir şeyi kabul etmeyin.