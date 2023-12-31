Pamuk diyarı Adana'da tekstil sektörü önemli bir yeri tutuyor. Kentte faaliyet gösteren onlarca büyük fabrikanın yanında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde 7 gün 24 saat üretim sürüyor.

Üreticiler, yaptıkları binlerce farklı ürünü yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Adana ihracatın yüzde 20’den fazlası ise tekstil sektöründen karşılandı.



Yeni yıldan umutlular

Ancak Ukrayna-Rusya savaşı ve Filistin-İsrail savaşı tekstil sektöründe ihracatı etkiledi. Üreticiler, yeni yılla birlikte savaşların sona ermesini ve ihracatlarının artmasını bekliyor.

Üretici Ufuk Doyuran, “Geçtiğimiz sene çok güzel ihracatlar yaptık ancak son dönemde yaşanan savaşlar bizleri etkiledi. Yeni yıldan umutluyuz. Yeni yılda savaşların sona ermesiyle ihracatımızın artacağını hedefliyoruz” dedi.

Adana’da birçok atölyenin 7 gün 24 saat çalıştığını kaydeden Doyuran, "Adana'dan birçok ülkeye ihracatın yanı sıra iç piyasaya da ürün sağlıyoruz. Buradaki bazı atölyeler günün 24 saati çalışıyor. İstanbul'un karşılayamadığı ürünleri biz karşılıyoruz. Yeni yıldan da umutluyuz. Yeni yıl tekstil sektörü için birçok fırsat sağlayacaktır. Buna inanıyoruz" dedi.