Bu kapsamda Chery, TIGGO8 PRO MAX, TIGGO7 PRO MAX ve OMODA 5 PRO modellerinde avantajlı indirim ve finansman olanakları sağlıyor.

Sunduğu birbirinden iddialı SUV modelleri ile 2 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye pazarında 100 bin üzerinde satış adedine ulaşarak rekor kıran Chery, nisan ayı boyunca geçerli olan nakit alım indirimleri ve kredi olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

TIGGO8 PRO MAX'te 600.000 TL %0 Faizli Kredi Fırsatı!

Akıllı sürüş teknolojileri ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere öze 259 bin TL nakit alım indirimi ve 200 bin TL kredi olanakları sunuluyor. Bununla birlikte 2025 model TIGGO8 PRO MAX’in Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 249 bin TL nakit indirimi ve 600 bin TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajı yer alıyor. Ayrıca 2024 model yılına sahip TIGGO8 PRO MAX’te , bireysel müşterilere özel Intelligent versiyonunda geçerli 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL kredi avantajı, Exceptional versiyonunda ise 205.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL kredi olanakları sunuluyor.

TIGGO7 PRO MAX'te 250.000 TL Kredi Fırsatı!

SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO 7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Exceptional versiyonuna özel 289.000 TL nakit indirimi ve 250.000 TL kredi avantajı, Intelligent versiyonunda ise 230.000 TL nakit indirimi ve 250.000 TL bireysel kredi olanakları sağlanıyor.

OMODA 5 PRO’da 300.000 TL Kredi Fırsatı!

Genç, dinamik ve iddialı tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun 2024 model yılı Exceptional versiyonu için 294 bin TL nakit alım indirimi ve 300 bin TL kredi imkanları, Intelligent versiyonunda ise 220 bin TL nakit alım indirimi ve 300 bin TL kredi kullanıcılara sunuluyor.

Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile kullanıcılarla buluşuyor.

Chery, TIGGO7 PRO MAX, SUV segmentinde şık görünüm, güvenlik ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefliyor. TIGGO 7 PRO MAX’in, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. TIGGO7 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° görüş sistemi, SONY ses sistemi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve AndroidAuto, açılabilir panaromik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş & çalıştırma, 19” alüminyum alaşımlı jantlar gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

Müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5 PRO; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Model, gelişmiş ADAS Sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları, direksiyon ısıtması ve açılabilir cam tavan gibi üst seviye donanımları ile öne çıkıyor.

Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı ile güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, nisan ayı boyunca özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.