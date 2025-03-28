Türkiye’nin En Büyük Ayçiçeği Üreticisi

Mehmet Aksoy, Tekirdağ’ın Türkiye’nin en fazla yağlık ayçiçeği üreten il olduğunu belirterek, "Bu yıl 1 milyon 700 bin dekar alanda üretim yapacağız. İnşallah güzel yağışlar alırsak 400 bin ton rekolte hedefliyoruz. Türkiye genelinde de yağlık ayçiçeği üretiminde öncüyüz" dedi. Ayrıca, bu yıl 165 bin dekar alanda yağlık kanola ekiminin de yapılacağı müjdesini verdi.

Yerli Tohumun Yükselişi

Yerli ve milli tohum kullanımı, çiftçilerin üretim gücünü artıran en önemli faktörlerden biri haline geldi. Aksoy, “Yerli tohumlarımız artık dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere hızlı bir şekilde tohum satış yapabiliyoruz. Türkiye, yerli tohum üretiminde yüzde 97’lik bir oranla nadir ülkelerden biri” dedi.

Çiftçiler Yerli Tohumu Tercih Ediyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Köseilyas Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mahir Sadık, bu yıl 130 dönüm alanda ayçiçeği ekimi yaptığını ve yerli tohumları tercih ettiğini belirtti. Sadık, yerli tohumun kuraklıkla mücadelede dayanıklılık sağladığını, yüksek verim ve kaliteli yağ oranı sunduğunu söyledi. “Kendi tohumumuzu üretip biçmek gerçekten güzel bir şey. Bu yıl yerli tohumu ekerek, verimli bir sezon geçirmeyi umuyoruz” diye konuştu.

Tekirdağ’ın Tarımsal Gücü

Tekirdağ, hem yerli tohum üretimindeki başarısı hem de çiftçilerinin uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Türkiye’nin tarım sektörüne büyük katkı sağlıyor. Devletin sağladığı hibeler ve desteklerle çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapması sağlanıyor. Tekirdağ’ın bu yılki ayçiçeği rekoltesi, ülke genelindeki gıda üretimi için önemli bir kaynak oluşturacak.

Çiftçilerin ve tarım sektörü paydaşlarının bu yılki beklentileri, yerli ve milli tohum kullanımı sayesinde daha verimli ve kaliteli bir üretim süreci yaşanacağı yönünde.