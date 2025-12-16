LIPTON Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. arasında yürütülen devir süreci, Pazar ve Fındıklı’daki yaş çay işleme tesislerini bünyesinde barındıran Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.’ye devriyle, 15 Aralık 2025 itibarıyla tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu devrin Lipton’un Türkiye’deki iş modelini daha esnek ve güçlü hale getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Bu kapsamda Lipton, doğrudan üretim yerine inovasyon, harmanlama ve yüksek kaliteli çay sunma odağını artırarak faaliyetlerini sürdürecek.

Lipton: Türkiye’den En İyi Siyah Çayı Tedarik Etmeye Odaklanacağız

LIPTON Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı Bruno Laine, devir sürecine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin çay alanındaki uzmanlığının Lipton için önemini koruduğunu belirtti. Laine, bundan sonraki süreçte Lipton’un, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde Türkiye’nin en iyi siyah çayını güvenilir tedarikçilerden temin etmeye odaklanacağını ifade etti.

Laine ayrıca, bölgedeki çay alım operasyonlarının Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında planlandığı şekilde devam edeceğini aktardı.

Sakarya’daki Dev Tesis Üretime Devam Ediyor

Lipton’un 2024 yılında faaliyete başlayan ve dünyanın en büyük ikinci Lipton fabrikası olma özelliğini taşıyan Sakarya tesisinin, Türkiye’den satın alınan çayları nihai ürünlere dönüştürmeye devam edeceği bildirildi. Şirket, Türkiye çay sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarını sürdürerek, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı hedefliyor.

Öz-Gür Çay: “Sektör İçin Büyük Bir Fırsat”

Devir sürecine ilişkin açıklama yapan Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu adına Şakir Öztürk, bu adımın sektör açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Türkiye çay sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduklarını vurgulayan Öztürk, Lipton ile kalite ve güvenilirlik anlayışı konusunda ortak değerlere sahip olduklarını söyledi.

Öztürk, “Bu devir, büyüme stratejimizle uyumlu ve sektörün gelişimine daha güçlü katkı sunmamıza imkân tanıyan önemli bir adım” dedi.

Pazar ve Fındıklı Tesisleri Öz-Gür Çay Bünyesinde

1988 yılında kurulan ve üretim, paketleme ile ithalat alanlarında hızla büyüyen Öz-Gür Çay, Lipton’un Pazar ve Fındıklı’daki tesislerini bünyesine katarak üretim kapasitesini genişletti. Şakir Öztürk, bu satın almanın hem şirketin pazar hedefleri hem de yerli üretime katkı misyonu açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Öztürk, “Yeni yatırımlarımızla birlikte pazarın en iddialı kuruluşlarından biri olma hedefimizi daha da güçlendirdik. Ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeyle birlikte, Lipton Türkiye’de üretim dönemini noktalarken; Öz-Gür Çay, Türkiye çay sektöründeki konumunu daha da güçlendirmiş oldu.