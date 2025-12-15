Görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile Orta Asya’da Türk iş dünyası için ortaya çıkan yeni yatırım fırsatları ele alındı.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Kazakbaev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurguladı. Üst düzey siyasi temasların, liderler düzeyinde gerçekleştirilen zirvelerin ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere çok taraflı iş birliği platformlarının bu gelişimde önemli rol oynadığını ifade eden Kazakbaev, Türk ve Kırgız iş insanları arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk Yatırım Fonu’nda Kırgızistan’a Öncelik

Kırgızistan’ın hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de Şanghay İş Birliği Örgütü bünyesinde aktif bir ülke olduğunu dile getiren Büyükelçi Kazakbaev, bu platformlarda artık güvenliğin yanı sıra ekonomi, teknoloji ve yatırımların da ön plana çıktığını söyledi. TDT üyesi ülkeler tarafından kurulan ve resmi olarak faaliyetlerine başlayan Türk Yatırım Fonu’na dikkat çeken Kazakbaev, özellikle Kırgızistan’a yönelik yatırımlar için önemli teşvik ve önceliklerin bulunduğunu vurguladı.

“Kırgızistan, toprak ve nüfus açısından daha küçük bir ülke olduğu için sosyal ve ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projelerimize öncelik veriliyor. Türk Yatırım Fonu kapsamında Kırgızistan’a yönelik ciddi teşvikler söz konusu. Türk iş insanlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ticaret Hacminde 5 Milyar Dolarlık Hedef

ATO Başkanı Gürsel Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Yatırım Fonu’nun Türk iş dünyası açısından stratejik bir mekanizma olduğunu söyledi. Ankara iş dünyasının Orta Asya ve Türk dünyasıyla ekonomik bağlarını güçlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Baran, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin güncel verileri paylaştı.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içinde istikrarlı biçimde geliştiğini belirten Baran, “Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 1,5 milyar doları aşarak 2 milyar dolara yaklaştı. Karşılıklı ticaretimizi artırarak önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Ziyaret, Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi ve Türk iş insanlarının Orta Asya’daki yatırım fırsatlarının artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.