Araç kabinlerinin, motorların ve aksların üretim tesisleri arasında taşınması için lojistik çözüm ortağı Malherbe ile elektrikli bir koridor kuruyor.

Blainville-sur-Orne (Calvados), Bourg-en-Bresse (Ain) ve Lyon (Rhône) arasındaki Renault Trucks lojistik koridoru, “tam zamanında” üretim prensibiyle çalışarak parçaların ihtiyaç duyulduğu anda, kesintisiz olarak montaj hatlarına teslim edilmesini sağlıyor:

Blainville-sur-Orne’da üretilen ağır hizmet tipi kamyon kabinleri, montaj için Bourg-en-Bresse’e taşınıyor.

Lyon’daki fabrikada üretilen motorlar ve akslar ise orta hizmet tipi kamyonlara entegre edilmek üzere Blainville-sur-Orne’a gönderiliyor.

Bu stratejik lojistik akış artık neredeyse tamamen %100 elektrikli kamyonlarla gerçekleştiriliyor.

22 adet Renault Trucks E-Tech T çekici kesintisiz şekilde çalışıyor

Renault Trucks ve Malherbe, ağır hizmet tipi kabinler ile orta hizmet tipi motor ve aksların taşıma operasyonlarının dekarbonizasyonunu sağlamak amacıyla 22 adet Renault Trucks E-Tech T elektrikli çekiciden oluşan bir filo kullanıyor:

Kuzey hattında 11 araç (Blainville – Vironvay – Auxerre – dönüş)

Güney hattında 11 araç (Auxerre – Mâcon – Bourg-en-Bresse – Lyon – dönüş)

Elektrikli çekicilerin, sürücülerin ve treylerlerin değiştirilmesi için yapılan bir dizi aktarma durağı sayesinde, her elektrikli araç Kuzey hattında günlük 810 km ve Güney hattında 704 km yol kat ediyor. Bu sistem, yükün durmaksızın uzun mesafelerde taşınmasını mümkün kılıyor.

Kesintisiz akış sağlayacak şekilde optimize edildi

Sistem, dört sürücü ve dört elektrikli çekici döngüsü ile yükleme için tam bir döngüye (gidiş için kabinler ve dönüş için motor-akslar) dayanıyor:

Elektrikli kamyonlar, Lyon'daki fabrikalardan alınan motorları ve aksları Blainville-sur-Orne'deki Renault Trucks fabrikasına teslim etmek üzere Vironvay'deki Malherbe deposundan ayrılıyor.

Kamyon kabinleriyle yüklü olarak tekrar yola çıkıyor ve akışı sürdürmek için Vironvay, Auxerre ve Mâcon'da elektrikli çekiciler ve sürücüler değiştiriliyor.

Malherbe, koridor boyunca stratejik noktalara kendi şarj istasyonlarını kurarak, sürücüler dinlenirken her aşamada bataryaları şarj ediyor.

Akış, Bourg-en-Bresse'ye devam ediyor ve araçlar daha sonra Lyon'a dönüyor. Burada treylere motorlar ve akslar yükleniyor ve süreç bu şekilde döngüsel olarak devam ediyor.

Tüm aşamalar, kamyon kullanım süresini (günde 18 saate kadar) en üst düzeye çıkarmak ve sürücüleri evlerine yakın bir yarıçap içinde tutarak işi daha cazip hale getirmek üzere tasarlandı.

Bu kritik akışta %100 elektrikli bir sistemi devreye alarak Renault Trucks, elektrikli ürün gamının güvenilirliğini kanıtlamış, yılda 2869 ton CO₂ tasarrufu sağlıyor.