13 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve Çin menşeli fotovoltaik panellerde kullanılan alüminyum çerçevelere yönelik geçici antidamping önlemini içeren karar, alüminyum sektörü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Seherli, karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son yıllarda alüminyum ürünlerinde artan dampingli ithalat, yerli üreticiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyordu. Panda Alüminyum olarak bu kararın, haksız rekabetin sınırlandırılması ve sektörde daha sağlıklı bir piyasa yapısının oluşması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu tür önlemler yerli üretimi desteklerken, ticaretin güçlenmesine ve kamu gelirlerine de katkı sağlıyor. Bu yönüyle söz konusu kararın, Türkiye alüminyum sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını öngörüyoruz.''

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumlu bir çerçeve

Avrupa’da hız kazanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile birlikte düşük karbonlu ve sürdürülebilir üretimin, alüminyum sektöründe rekabetin temel başlıklarından biri haline geldiğine dikkat çeken Hüseyin Seherli, antidamping kararının bu süreci de destekleyen bir çerçeve sunduğunu ifade etti. Seherli, “Düşük karbonlu üretime geçişin hızlandığı bu dönemde alınan bu tür kararlar, Türkiye’nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendiriyor. Bu anlamda alüminyum sanayisinin ortak akıl ve uzun vadeli bir bakış açısıyla büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Şirket olarak yerli üretimi koruyan her adımın sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.