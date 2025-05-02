Toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Binali Yıldırım, KKTC’de düzenlenen toplantının hem sembolik hem de stratejik açıdan önemine vurgu yaptı. KKTC'nin 2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katıldığını hatırlatan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs’ta TDT Aksakallar Toplantısı’nın gerçekleştirilmesinin son dönemde yapılan siyasi tezviratlara verilmiş en net cevap olduğunu belirtti.

“Orta Koridor Türk Dünyasının Anahtarıdır”

Yıldırım, Türk dünyasının 2040 vizyonuna ulaşma yolunda atılan adımlara da değinerek, Bişkek Zirvesi’nde imzalanan 16 anlaşmanın bölgesel kalkınma ve iş birliği açısından hayati rol taşıdığını söyledi. Doğu ile batı arasındaki yaklaşık 600 milyar dolarlık ticaret hacmine işaret eden Yıldırım, bu ticaretin Orta Koridor üzerinden yönlendirilmesinin hem zaman hem maliyet açısından büyük avantaj sağladığını belirtti. Orta Koridor’un sadece bir ulaştırma hattı değil, aynı zamanda enerji güvenliğini sağlayan kritik bir güzergâh olduğunu ifade etti.

Ortak Alfabe ve Ortak Tarih Vurgusu

TDT'nin ortak alfabe çalışmaları konusunda da bilgi veren Yıldırım, 34 harften oluşan alfabenin üye devletlere iletildiğini ve sürecin ilerlediğini açıkladı. Ayrıca, Türk dünyası için ortak bir tarih yazımının, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Budapeşte Zirvesi ve Yeni Gözlemci Üyelikler

Yıldırım, 20-22 Mayıs tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan gayri resmi liderler zirvesinde önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti. Özbekistan’ın Türk Kültür ve Miras Vakfı’na, Türkmenistan’ın ise Türk Akademisi ve Türk Kültür Miras Vakfı’na gözlemci üye olarak katılmasının gündemde olduğunu belirtti.

TEKNOFEST ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayi, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında gösterdiği ilerlemeye dikkat çeken Yıldırım, bu gelişmelerin Türk dünyasında da yankı bulduğunu söyledi. TEKNOFEST gibi etkinliklerin bu dönüşümün bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda, son dönemde KKTC ve Güney Kıbrıs üzerinden TDT'ye yönelik eleştirileri de değerlendiren Yıldırım, bu toplantının Kuzey Kıbrıs’ta yapılmasının bu eleştirilere verilmiş en açık cevap olduğunu belirtti.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.