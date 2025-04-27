Mevcut uygulamada bankalar, tesis ettikleri zorunlu karşılıklar için politika faizi üzerinden faiz geliri elde ediyordu. Ancak yapılan değişiklikle birlikte, AOFM esas alınarak faiz ödenecek. Şu anda politika faizi yüzde 46 seviyesindeyken, son Para Politikası Kurulu (PPK) kararları sonrası ağırlıklı ortalama fonlama faizi, faiz koridorunun üst bandına yakın seyrediyor. Hatırlanacağı üzere, Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 46'ya, koridorun üst bandı ise yüzde 49'a çıkarılmıştı.

Yeni düzenleme ile birlikte, bankalara ödenecek faiz oranı yaklaşık üç puan artacak. Analistler, bu adımın bankaların mevduat maliyetlerini sınırlı da olsa hafifletebileceğini, Türk lirası üzerinde destekleyici bir etkisi olabileceğini ve genel olarak bankacılık sektörü açısından olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiriyor.