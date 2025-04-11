Enflasyon Beklentilerinde Artış

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki dönemde yüzde 24,55 seviyesindeyken, bu dönemde yüzde 25,56’ya çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de yükselerek yüzde 17,06’dan yüzde 17,69’a ulaştı.

12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminlerinde; katılımcıların yüzde 35,59’u enflasyonun yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 34,55’i ise yüzde 26,00 – 28,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor. Nokta tahminler incelendiğinde, yüzde 44,62’si enflasyonun yüzde 26 – 28,99 arasında olacağı görüşünde birleşti.

24 ay sonrası içinse, katılımcıların yüzde 38,60’ı enflasyonun yüzde 16,00 – 18,99 aralığında olacağını tahmin ederken, yüzde 29,82’si bu oranın yüzde 19,00 – 21,99 arasında gerçekleşeceğini düşünüyor.

Faiz Beklentileri Yükselişte

Ankette, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 42,33’ten yüzde 46,00’ya yükseldi. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise sabit kalarak yüzde 42,50 seviyesinde kaldı.

Dolar Kuru Beklentisi Artıyor

Döviz kurlarındaki beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,79 TL’den 43,60 TL’ye çıkarken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 44,42 TL’den 45,85 TL’ye yükseldi.

Büyüme Tahminleri Hafif Geriledi

Ekonomik büyüme tahminlerinde ise sınırlı bir aşağı yönlü revizyon görüldü. Katılımcıların 2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,1’den yüzde 3,0’a gerilerken, 2026 yılı büyüme beklentisi de yüzde 4,0’ten yüzde 3,8’e düşürüldü.

Genel Değerlendirme

Nisan 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinin yükseldiği, faiz ve döviz kuru öngörülerinin yukarı yönlü revize edildiği bir tabloyu ortaya koyuyor. Ekonomik büyümeye dair beklentiler ise daha temkinli bir seyir izliyor. TCMB’nin politika adımları ve küresel ekonomik gelişmeler, önümüzdeki dönem beklentiler üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.