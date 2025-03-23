Çarşamba günü, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, dolar/TL tarihi zirvesine çıkarak 41.53 seviyesine yükseldi. Euro da 45 lira sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı. Ancak bu yüksek seviyeler kalıcı olmadı ve aynı gün dolar/TL, 38 liranın altına geriledi. Perşembe ve cuma günleri ise, dolar/TL 39 seviyesini test etse de bu seviyenin üzerine çıkamadı ve haftayı 37.73 seviyesinde tamamladı. Sonuç olarak, dolar/TL haftalık bazda yüzde 3.2’lik bir artış gösterdi.

Bu dalgalanmayı kontrol altına almanın en önemli etkeni ise TCMB’nin döviz müdahaleleri oldu. Merkez Bankası, kurdaki sert yükselişi engellemek için çarşamba günü yaklaşık 12 milyar dolar satış yaptı. Perşembe ve cuma günlerinde ise toplamda 14 milyar dolar ek satış gerçekleştirildi. Bu müdahalelerle, kurdaki yükselişin önüne geçildi ve üç günde toplam 26 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı tahmin ediliyor.

TCMB'nin bu müdahaleleri, piyasalarda dengeyi sağlamak ve kurdaki aşırı artışı sınırlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak döviz rezervlerinin bu hızla erimesi, ilerleyen dönemde yeni ekonomik ve finansal gelişmeleri de beraberinde getirebilir.