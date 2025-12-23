KOBİ Kredisi Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

KOBİ kredi ürünleri, küçük ve orta ölçekli işletmelere sunulan, işletme giderlerini karşılamak ya da yatırımları finanse etmek amacıyla kullanılan kredi seçenekleridir. Bu krediler, özellikle:

Tedarikçi ödemeleri,





Personel giderleri,





Ekipman ve araç yatırımları,





Şube açılışı ve iş genişletme gibi konularda tercih edilir.







KOBİ kredileri, farklı vadeler, ödeme planları ve faiz yapıları ile işletmelerin kendi bütçelerine uygun modeller sunar. Başvurular dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabilirken, değerlendirme süreçleri de oldukça hızlı ilerler.

Kredi Hesaplama ile Bütçenize Uygun Planlamayı Yapın

Finansman kararı verirken sadece kredi tutarı değil; aylık ödeme miktarı, toplam geri ödeme tutarı ve vade süresi gibi unsurlar da büyük önem taşır. QNB tarafından sunulan kredi hesaplama aracı sayesinde, bu detayları kolayca planlayabilirsiniz.

Kredi hesaplama aracı ile:

Almak istediğiniz kredi tutarını ve vadeyi girerek,





Aylık taksit tutarınızı öğrenebilir,





Geri ödeme planınızı netleştirebilir,





Finansal yükünüzü önceden görebilirsiniz.







Bu adım, işletmenizin ödeme kapasitesine göre en uygun kredi modelini belirlemenizi sağlar ve finansal açıdan daha sürdürülebilir bir yol haritası çizmenize yardımcı olur.

KOBİ’lere Uygun Finansal Stratejiler

Kredi kullanımı, işletmeler için yalnızca geçici bir çözüm değil; aynı zamanda stratejik bir adım olabilir. Önemli olan, doğru ürünle ve planlı bir yaklaşımla bu süreci yönetmektir.

Kredi almadan önce hesaplama yapmak, faiz yükünü ve toplam maliyeti önceden görmek, geri ödeme sürecinin işletmenin bütçesiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek açısından kritik rol oynar.

Eğer siz de işletmenizin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak doğru kredi çözümünü arıyorsanız, hesaplama araçlarını kullanarak ilk adımı atabilirsiniz. Böylece hem işletme dengenizi bozmadan finansmana ulaşır hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlersiniz.