1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 TL, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlenmiştir.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı %27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.