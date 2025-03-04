Ayrıca, esnaf ve memurlar için prim ödeme gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesini öngören düzenleme, emeklilik sistemindeki eşitsizlikleri gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Prim Gün Farkı ve Yaş Şartı Gözden Geçirilecek

Akay, Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişikliklerin sigortalılar arasında büyük bir prim günü farkı oluşturduğunu ve bunun sosyal güvenlik sisteminde adaletsizliğe yol açtığını vurguladı. Özellikle 1999 öncesi sigortalı olanlar ile sonrasında çalışmaya başlayanlar arasındaki prim günü farkının büyüklüğüne dikkat çeken Akay, kanun teklifinde şu hususlara yer verdi:

08.09.1999 - 16.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı getirilecek.

tarihleri arasında sigortalı olanlara getirilecek. Esnaf ve memurların emeklilik için prim ödeme gün şartı 9000’den 7200’e indirilecek .

emeklilik için . 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olan memur ve esnafın 9000 gün prim ödeme zorunluluğu adaletsiz bir uygulama olarak değerlendirildi ve tüm sigortalılar için 7200 gün olarak düzenlenmesi teklif edildi.

Emeklilikte Adalet İçin Önemli Bir Adım

Kanun teklifinin gerekçesinde, 4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte işçilerin yaş ve prim ödeme gün şartlarında büyük farklılıklar oluştuğu belirtilirken, bu mağduriyetin kademeli emeklilik düzenlemesiyle giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle 5510 sayılı Kanun ile birlikte emekli olma şartlarının farklı sigorta statülerinde eşitlenmesi gerektiğine dikkat çekilen teklifte, emeklilik sürecinde herkes için 7200 prim günü ve belirlenen yaş şartlarıyla daha adil bir sistem oluşturulması öngörülüyor.

Milletvekili Cevdet Akay’ın sunduğu bu teklifin, Meclis’te nasıl karşılanacağı ve yasalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Düzenleme hayata geçirilirse, milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkına erişimini kolaylaştıracak ve emeklilik şartlarındaki eşitsizlikleri önemli ölçüde giderecek.