Toplantının başında DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, kısa süre önce vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dileyen tüm siyasi partilere teşekkür etti. Komisyon Başkanı Muş da DEM Parti Grubu'na taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Kurumsal Yapısı Güçleniyor

Teklifin ilk imza sahiplerinden olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yapılan düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hazırlandığını belirterek, "Amacımız, uygulamada ortaya çıkan tereddütleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamaktır" dedi. Canbey, teklifin büyük ölçüde 703 sayılı KHK'deki düzenlemeleri yasal zemine taşıdığını, bazı maddelerin ise güncellenerek yeniden ele alındığını vurguladı.

Kariyer Mesleklerde 35 Yaş Sınırı Kalıyor

Canbey, kamuya yapılacak kariyer meslek alımlarında 35 yaş sınırının korunacağını söyledi. 703 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin aynı şekilde sürdürüleceğini ifade eden Canbey, “Mesleğe özel yarışma sınavlarıyla yapılacak alımlarda 35 yaş şartı mevcut düzenlemede aynen korunmaktadır” dedi.

TRT’ye Yeni Yetkiler ve İstisnalar

Düzenlemede, TRT Genel Müdürünün mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde en yüksek devlet memuru ücretinin esas alınacağı açıklandı. Ayrıca, TRT’nin şirket kurma, satın alma ya da ortak olabilme yetkilerinin kapsamı genişletildi. Canbey, “TRT’nin ve ortak olduğu şirketlerin yapacağı tüm işlemler Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndan istisna tutulacaktır” dedi.

Kamu İhale Kurulu ve Uzman İstihdamı Düzenleniyor

Kanun teklifinde, Kamu İhale Kurulu üyelerinin siyasi parti bağlantısının olmaması gerektiği hükme bağlanırken, kamu kurumlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı, projelere özel sözleşmeli personel çalıştırılması gibi uygulamalar da yasal zemine oturtuluyor.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Teklifin önümüzdeki günlerde alt komisyon aşamasına geçmesi ve ardından TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.

Bu düzenlemelerle birlikte hem kamu yönetimi alanında etkinlik artırılması hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsallaşmasına yönelik adımların hızlandırılması hedefleniyor.