CHP grubunun yoklama istemesi üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş, oturuma ara verme kararı aldı. Yaklaşık on dakikalık aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a söz vererek usul tartışmasına olanak tanıdı.

Gökhan Günaydın, yoklama süreci ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya görev verilmesiyle ilgili olarak usul tartışması talebinde bulundu. Bu talep üzerine muhalefet milletvekilleri, Karaca'nın Genel Kurulu yönetmesi gerektiğini savunarak kürsüde söz aldı. Buna karşın AK Parti sıralarından yükselen itirazlar, Karaca'nın TBMM Divanı’ndan usule aykırı şekilde bildiri okutmuş olduğu yönündeydi. İktidar milletvekilleri, Karaca’ya görev verilmesinin TBMM Başkanı'nın takdirinde olduğunu vurguladı.

Tartışmalar karşısında Başkan Kurtulmuş, önceki tutumunu koruduğunu belirterek oturumu sürdürme kararı aldı. Gündem dışı söz taleplerine geçildi ve üç milletvekiline söz verildi.

Oturumun gergin atmosferi, yasama faaliyetlerinin seyrine ilişkin soru işaretlerine neden olurken, TBMM’deki siyasi tansiyonun önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor.