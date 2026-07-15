TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Birinci ödevimiz, 'Terörsüz Türkiye' sürecini başarıya ulaştırmak ve yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir' dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi. Meclis Tören Salonu'nda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kuvvet komutanları, kabine üyeleri, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve milletvekilleri katıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, '15 Temmuz gecesi hakkında yaşananları tekrar tekrar hem hatırlamak hem öfkemizi asla dindirmemek hem de hesap sorma iradimizi asla kaybetmemek için hatırlamak mecburiyetindeyiz. Aynı şekilde o gece yaşananlar öncesiyle sonrasıyla birlikte ibret alarak ülkemizin daha sağlıklı, daha güçlü yarınlara gitmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Bir tarafta ihanetin, bir tarafta cesaretin yer aldığı bir tarafta kahramanlığın fevkalade yüksek derecede ortaya konulduğu diğer tarafta herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu' diye konuştu.

'Milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu'

15 Temmuz gecesi Meclis'in o dönemki başkanı olan İsmail Kahraman'ın Meclis'i toplantıya çağırması ve milletvekillerinin de çağrıya uymasıyla demokrasi direnişinin ortaya konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, 'Çok sayıda milletvekili arkadaşımız hızla Meclis'e gelerek Meclis oturumunu başlattılar. Meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama Meclis'in toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması inanın ki hem bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu. Milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu. Ayrıca millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleri, sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi, ve sokaklara çıkarak 'Ya Allah bismillah' diyerek bu hainlerin karşısına dikildi' dedi.

'Birinci ödevimiz, 'Terörsüz Türkiye' sürecini başarıya ulaştırmak ve TBMM'de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir'

Kendi yollarının adaleti tahkim eden ve meşru siyaseti zenginleştiren, genişleten bir yol olduğunun altını çizen Kurtulmuş, ' Bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan ve merkeze alan bir yoldur. Bu istikamette yürürken yolumuzu daha hızlı ve daha güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevinde önümüzde durduğunu ifade etmek istedim. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Devlet Başkanı'nda yol göstericiliğiyle başladığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece elli yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız. Ve tam manasıyla 'Terörsüz Türkiye'yi' milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni güçlü bir Anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele, çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla el alınmalı. Ve ümit ederim ki terörsüz Türkiye'yle ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir Anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız' ifadelerini kullandı.