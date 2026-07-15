Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 şehide rahmet, kahraman gazilere ise Allah'tan hayırlı ömür diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da gece boyunca esarete boyun eğmeyeceğini ve zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşa şükranlarını sunduğunu ifade ederek, 'Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum' dedi.

'Bir asır önce işgalcilere direnen Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir'

Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde tıpkı vatandaşlar gibi milletvekillerinin de yağan bombalara rağmen TBMM çatısı altında hain darbe girişimine karşı cesaretle direndiklerini hatırlatarak, 'Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz, Gazi Meclisin şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek, demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' düsturuna bir kez daha sahip çıkarak, milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftihar ediyoruz' açıklamasında bulundu.

'FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar'

Üzerinden 10 sene geçmesine rağmen FETÖ'cülerin sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolladığına dikkati çeken Erdoğan, '15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar, ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek, medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar' dedi.

'Örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye yönelik ihanet sürecinin ardından binlerce kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir şekilde gömülmesinin örgüt içi tartışmalara yol açtığını belirten Erdoğan, 'Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren, böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz' değerlendirmesinde bulundu.

'Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmektir'

Demokrasinin imkanlarını kullanarak kurumların içine sızan ve güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda ise kendi insanına silah tutan bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, 'Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimizi olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız, tetikte olacağız ve müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz' diye konuştu.

'Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuştur'

FETÖ terör örgütüne dair değerlendirmede bulunan Erdoğan, '15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri Sevr'i tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekun bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye, enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir' dedi.

'Ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik'

Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında alınan çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatından tasfiye sürecinin hızlandırıldığını belirterek, 'Suriye'nin toprak bütünlüğüyle doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili, sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'lı canilere, Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile de bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken, içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır'

Milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasinin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, 'Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile on yıllar boyunca anti demokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayiinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir' şeklinde konuştu.

'İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir'

FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı'nın inşasının başladığını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, 'Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir.' Evelallah istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.'