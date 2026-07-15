İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İnkılap Meydanı'ndaki duvara ABD Başkanı Donald Trump'ın tabut içinde tasvir edildiği dev afiş asıldı. Afişte, 'Trump'ı öldüreceğiz' ifadesi yer aldı.
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İran'ın başkenti Tahran'ın en hareketli noktalarından biri olan İnkılap Meydanı'ndaki duvara ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan dev bir afiş asıldı. Trump afişte, tabutta yatarken resmedildi. Afişte ayrıca, 'Trump'ı öldüreceğiz' ifadesine yer verildi.