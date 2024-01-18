Dünyada 400’e yakın lounge’a erişim, havalimanı transferi, güvenlik noktalarında Hızlı Geçiş, Otopark ve Vale hizmetleri, Karşılama ve Uğurlama gibi hizmetleriyle seyahati hız ve konfora dönüştüren TAV Passport, “TAV Passport ile Ayrıcalıklı Deneyimler” etkinlik serisinin ilkini Çırağan Sarayı’nda düzenlediği Koku Atölyesi ile gerçekleştirdi. Gazeteci Arda Sayıner moderasyonunda, MG International Fragrance Company organizasyonu ile gerçekleşti.

Aylin Alpay:” Beş duyuyu da harekete geçirecek unutulmaz deneyimler yaşatmak istiyoruz.”

“TAV Passport ile Ayrıcalıklı Deneyimler” etkinlik serisinin TAV İşletme Hizmetleri’nin deneyim kürasyonu vizyonunun bir sonucu olduğunu ifade eden TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama ve Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay, şöyle konuştu, “Dünyanın önde gelen havalimanı yolcu ağırlama işletmelerinden biri olarak, yolcu deneyimine odaklanmanın ve her bir duyumuzu harekete geçiren unutulmaz deneyimler yaşatmanın sektörümüzde fark yaratacağımız en önemli olgular olduğunu biliyoruz. Üyelik programımız TAV Passport ile bu bakış açımızdan esinlenerek tüm seneye yayılacak ve farklı lokasyonlarda insanları sanat, gastronomi, gusto gibi farklı alanlarda ayrıcalıklı deneyimlerle buluşturacak bu etkinlik serisini başlattık. Serinin ilkini de bizi geçmişimize, şimdiki zamanımıza ve geleceğimize bağlayan birincil içsel duyularımıza giden anahtar yol olan kokular için düzenlediğimiz atölye etkinliği ile gerçekleştirmek istedik.”

Davetliler, gitmek istedikleri ülkelerin hafızalarında canlandırdıkları kokuları tasarladı

Gazeteci Arda Sayıner’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, davetlilerle gerçekleştirilen seyahat sohbetleri ve kokuların tarihi ve yapımı üzerine verilen atölye ile devam etti. MG International Fragrance Company’nin koku uzmanlarının danışmanlık verdiği etkinlikte katılımcılar koku akorlarını deneyimleyip, gitmek istedikleri destinasyonların hafızlarında canlandırdığı esanslarla birlikte kendilerine özel parfümlerini tasarladı.