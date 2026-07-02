AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, 'AK Parti olarak gençlerimizi sadece seçim dönemlerinde hatırlayan bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Gençlerimizi karar alma mekanizmalarının merkezine koyan, fikirlerine değer veren ve her alanda önlerini açan bir siyasi hareketiz' dedi.

İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Elazığ Gençlik Kollarının Haziran ayı üyelik çalışmalarında Türkiye geneli 51 il arasında 5. sırada yer aldığını açıkladı. Başarının teşkilat ruhunun, fedakarlığın ve gençliğe verilen değerin en güzel göstergelerinden biri olduğunu söyleyen Selmanoğlu, 'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurulduğu günden bu yana gençliği yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli gücü olarak görüyor. AK Parti olarak gençlerimizi sadece seçim dönemlerinde hatırlayan bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Gençlerimizi karar alma mekanizmalarının merkezine koyan, fikirlerine değer veren ve her alanda önlerini açan bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü taşıyıcısıdır. AK Parti Elazığ Gençlik Kolları'nın üyelik çalışmalarındaki başarıları tesadüf değildir. Haziran ayında 51 il arasında elde edilen 5'incilik, teşkilatımızın sahadaki gayretinin, samimiyetinin ve disiplinli çalışmasının sonucudur. Gençlik kolları başkanımızı, yönetimini ve bu başarıda emeği bulunan tüm genç kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Gençlerle kurduğumuz güçlü bağ, her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizle aynı masada oturmaya, aynı heyecanı paylaşmaya ve onların fikirlerini dinlemeye büyük önem verdik. Çünkü biliyoruz ki güçlü teşkilatlar, güçlü gençlik ile yükselir. Elazığ'da da gençlerimizin enerjisi ve heyecanı teşkilatımıza güç katmaya devam ediyor. Bu başarı sadece bir sıralama başarısı değildir. Bu tablo, gençlerimizin AK Parti'ye olan güveninin ve davamıza duyduğu inancın önemli bir göstergesidir. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, daha fazla gencimize ulaşarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.