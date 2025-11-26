Yeni Ulusal Politika Stratejisi’nin Amaçları

Putin’in imzaladığı kararnameye göre stratejinin temel amacı, Rusya’nın tarihi birliği, toprak bütünlüğü ve iç istikrarını korumak, halkların uyumlu gelişimini desteklemek ve ülkenin çok etnikli yapısını güçlendirmek olarak açıklandı. Belgede ayrıca işgal altındaki Ukrayna bölgelerinde Rus nüfusunun artırılması hedefi de yer alıyor.

Strateji, toplamda 6 bölüm ve 61 maddeden oluşuyor. Genel hükümler, ülke içindeki etnik gruplar arası ilişkilerin değerlendirilmesini içerirken, diğer bölümler ulusal politikanın hedefleri, ilkeleri ve önceliklerine ayrıldı.

Önceki Stratejiye Göre Genişleyen Hedefler

Rusya, daha önce 2012 yılında kabul edilen Ulusal Politika Stratejisi ile 2025 yılına kadar olan dönemi kapsamıştı. Bu belge, 2018 ve 2024 yıllarında iki kez revize edilmişti. Yeni strateji ise 37 maddelik önceki belgeden daha kapsamlı ve detaylı bir çerçeve sunuyor. Hedeflenen nüfus sayıları ve beklenen sonuçlar açısından önceki stratejiye göre oldukça genişletilmiş durumda.

Analistler Ne Diyor?

Uzmanlar, stratejinin hem iç politikada etnik uyumu güçlendirmeyi hem de işgal altındaki bölgelerde nüfus politikasını yeniden şekillendirmeyi amaçladığını belirtiyor. Strateji, Rusya’nın uzun vadeli politik hedeflerini ve 2036 vizyonunu somut adımlarla destekleyen bir belge olarak değerlendiriliyor.