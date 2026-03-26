Kirişci açılışta yaptığı konuşmada, teklifin tarım sektörünün farklı alanlarını kapsayan kapsamlı düzenlemeler içerdiğini belirterek, “Teklif; çeltik ekiminden ormanların korunmasına, su kaynaklarının yönetiminden veterinerlik hizmetlerine, kamulaştırma süreçlerinden şeker ve tütün piyasasına kadar pek çok başlıkta değişiklik öngörmektedir. Tarımın üretim, denetim, planlama ve sürdürülebilirlik boyutlarının tamamını kapsayan geniş bir çerçeve sunuyor” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise kanun teklifinin geri çekilmesini talep ederek, Türkiye ve dünya genelindeki zor süreçler göz önüne alınarak, önceliğin çiftçinin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Sarıbal, “Bu kanun metninin gündemden çıkarılmasını, bunun yerine mazot, gübre ve tarım destekleri üzerinden çözüm üretilmesini öneriyorum” diye konuştu.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ise teklife ilişkin değerlendirmesinde, kanunun yalnızca mevzuat değişikliği olmadığını, aynı zamanda güncel ihtiyaçlara ve vatandaşın beklentilerine cevap verecek bir düzenleme olduğunu vurguladı. Korkmaz, çeltik üretimiyle ilgili eski düzenlemelerin güncellenmesinin yanı sıra, alkollü içkilerin doğrudan ve dolaylı tanıtımının önüne geçileceğini, marka çağrışımlarıyla yapılan dolaylı reklamların da kapsama alındığını ifade etti.

Kanun teklifinde ayrıca, Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar, Devlet Su İşleri projelerinde yaşanan aksaklıklar, kamulaştırma ve tespit süreçlerindeki mali yüklerin kamu tarafından üstlenilmesi, veteriner hekimliği alanındaki disiplin hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda düzenlenmesi gibi konular yer alıyor. Korkmaz, “Bu düzenlemeler, hem vatandaşın mülkiyet haklarını koruyor hem de yatırımların gecikmesini önlüyor” dedi.