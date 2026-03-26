Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, İsveç Ticaret Merkezi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Kurulduğu 1990 yılından bu yana İsveç ve Türkiye arasında ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliğini güçlendiren İsveç Ticaret Merkezi Derneği (Swedish Chamber of Commerce in Türkiye), yeni yönetim kurulunu Conrad Istanbul Bosphorus’ta gerçekleştirdiği seçimle belirledi. 24 Mart’ta düzenlenen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaki seçim sonuçlarına göre Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, İsveç Ticaret Merkezi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

İsveç ve Türkiye; sürdürülebilirlik, inovasyon ve güven ilkeleriyle birbirine değer katıyor

Genel Kurul Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İsveç Ticaret Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Eroğlu, “İsveç Ticaret Merkezi Derneği, İsveç ve Türkiye arasında 35 yılı aşkın süredir dostluk, güven ve ekonomik iş birliğinin tesis edilmesi noktasında çok kıymetli bir köprü görevi üstleniyor. Yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı’mızın önderliğinde sürdürülebilirlik, inovasyon ve güven ilkeleri etrafında şekillenen güçlü bir ekonomik platform vurgusunu ileri taşımayı hedefliyoruz. Bugün dernek olarak 100’e yakın üyemizle Türkiye’de faaliyet gösteren İsveç menşeli şirketleri temsil ediyoruz. Bu temsiliyet iki ülkenin ticaret hacmine her yıl milyarlarca dolar katma değer sağlarken yeni iş birlikleriyle her geçen yıl yukarı taşınıyor. Amacımız, uzun vadeli planlamalarla görev yaptığımız süre boyunca bu birlikteliği yeni fırsatlar yaratan bir güce dönüştürmek.” dedi.

15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin daha samimi bir ortamda yeniden bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu ve gelecekteki iş birliklerini keşfetme fırsatı bulduğu bir networking buluşması ile sona erdi.