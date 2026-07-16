Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında köy okullarındaki öğrencileri bilimle, teknolojiyle ve keşfetmenin heyecanıyla buluşturduklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kacır, TÜBİTAK Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin öğretmenleri ve köy halkıyla birlikte bilimsel çalışmalara doğrudan katıldığını ifade etti. Öğrencilerin merak eden, keşfeden ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunduklarını vurgulayan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Fırsat eşitliğini güçlendiren, bilim kültürünü ülkemizin her köşesine taşıyan çalışmalarımızı sürdürecek; geleceğimizi inşa edecek evlatlarımızı Millî Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza kazanmaya devam edeceğiz.'