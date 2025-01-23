Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar:

Listeye eklenen ürünler arasında, pul biberde kullanılan gıda boyası ve bitkisel macunlarda tespit edilen ilaç etken maddeleri dikkat çekti.

Taklit ve Tağşiş Ürünler:

Kırmızı toz biber, peynir, tereyağı, yoğurt, sumak, kıyma ve zeytinyağı gibi temel tüketim ürünlerinde de birçok hile ortaya çıkarıldı.

Detaylı listeye Bakanlığın resmi internet sitesi (guvenilirgida.tarimorman.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor. Bakanlık, vatandaşları bilinçli olmaya davet ederek, bu tür ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.