Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde kurulan İstanbul'un en büyük, toplam 51 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Arnavutköy Hayvan Barınağı ve Sahiplendirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Ülkemizde 4 milyondan fazla sahipsiz köpek olduğunu tahmin ediyoruz”

Programda konuşan Tarım ve Hayvan Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bugün burada İstanbul'un en büyük Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezi açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu merkez sayesinde sahipsiz hayvanlarımız, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarına devam edecekler. Bu merkezin ülkemiz ve diğer belediyelerimiz için güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Modern ve sağlıklı bu muhteşem mekanın, can dostlarımız sokak hayvanlarımıza ve siz sevgili İstanbullu hayvan dostları hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu kapsamda; Bakanlık olarak hayvan bakımevi yapımı ve kısırlaştırmayla ilgili yerel yönetimlere kaynak sağlıyoruz. Bakımevi için son 15 yılda 63 ilde 118 yerel yönetime mali destek verdik. Kısırlaştırmayla ilgili ise son 7 yılda 862 binden fazla hayvan için mali destek sağladık. Yerel yönetimler tarafından ise son 20 yılda yaklaşık 3 milyon sahipsiz hayvan aşılandı. 2,5 milyon hayvan kısırlaştırıldı. 533 binden fazla hayvan da sahiplendirildi. Ancak, ülkemizde 4 milyondan fazla sahipsiz köpek olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.



“Belediyelerimize 2028'in sonuna kadar görev verildi“

Hiçbir şekilde hiçbir hayvana eziyet edilmesini kabul de tasvip de etmediklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu kanunda buna dönük herhangi bir kelime bile yoktur" dedi.

Bakanlık olarak kendilerinin de 2025 yılı bütçesinde sahipsiz sokak hayvanları için önemli miktarda kaynak ayırdıklarını söyleyen Yumaklı, “Yasa değişikliğinde belediyelerimize 2028'in sonuna kadar görev verildi. Yükümlülükleri ile ilgili envanter çalışmasını bitirdik, güncelliyoruz. Bakımevi kurmak ve rehabilitasyon ve hayvanlar sahiplendirilinceye kadar onlara bakmak için; nüfusu 25 binden fazla olan belediyeler bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri ise binde üçünü ayırmak zorunda. Ve bu bütçe başka bir amaç için kullanılamaz. Eğer bu oranların üzerinde harcama yapılırsa; bu ekstra yapılan harcamanın yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından belediyelere verilecek. Bakanlık olarak biz de 2025 yılı bütçemizde sahipsiz sokak hayvanlarımız için önemli miktarda kaynak ayırdık. 2025 yılı bütçemizde 1,8 milyar liralık bir kaynak öngördük. Bu kaynağı, bakımevleri kurmak ve kısırlaştırma için yerel yönetimlere aktaracağız. Bu konuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getiren belediyelerimizi tenzih ediyorum. Yasa değişikliği sonrası üzerinde titizlikle çalıştığımız Uygulama Yönetmeliği Taslağını ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, dernekler, STK'larla istişare ederek hazırladık. Her fikri dinledik. Son günlerde kamuoyundan taslakla ilgili eleştirileri ve yorumları takip ettiğimizi, kamuoyunda hassasiyet oluşturan hususları da göz önünde bulundurduğumuzu ifade etmek isterim. Çeşitli değişiklik ve düzenlemelerden sonra; artık son şeklini verdiğimiz yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Tesisimiz 51 bin 500 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildi ve 2 bin hayvan kapasitesi ile dostlarımıza yuva olmaya hazırlanıyor”

Açılış programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, “Bugün, Arnavutköy için, İstanbul için ve her şeyden önemlisi sokaklarımızda yaşayan hayvan dostlarımız için çok özel ve anlamlı bir gün. İstanbul'un en büyük Sokak Hayvanları Beslenme ve Sahiplendirme Merkezi'ni açmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. TBMM'de kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyle, hem hayvan dostlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanacak hem de tüm vatandaşlarımız için sokakların güvenliği arttırılacak. Bu düzenlemeler çerçevesinde açılışını yaptığımız merkezimiz; 51 bin 500 metrekarelik geniş bir alanda inşa edildi ve 2 bin hayvan kapasitesi ile dostlarımıza yuva olmaya hazırlanıyor. Merkezimizde, can dostlarımızın bakım, tedavi ve sahiplendirme süreçlerine destek olmayı amaçlayan 4 uzman veteriner hekim, 25 yardımcı personel ve 2 halkla ilişkiler çalışanımız görev yapıyor. Bu kapsamlı tesiste iki ameliyathane, muayenehane, laboratuvar, eczane, görüntüleme üniteleri, acil servis ve yoğun bakım gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca travma vakalarına anında müdahale edebilen bir hayvan ambulansımız da mevcut. Tüm bu imkanlar, hayvanlarımızın sağlık ve güvenliklerin en üst düzeyde korumamızı sağlıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tesisi gezerek detaylı bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tesiste bulunan bir sokak köpeğini sahiplendi.