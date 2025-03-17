Şubat 2025'te, bir önceki yılın Aralık ayına göre Tarım-ÜFE'de yüzde 5,52 artış gözlemlenirken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 42,60 olarak kaydedildi. Sektörel bazda bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,49, ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde ise yüzde 6,80 oranında bir artış yaşandı. Ayrıca, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde de yüzde 5,20’lik bir artış görüldü.

Ana grup bazında, bitkisel ürünlerdeki artış dikkat çekerken, tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 0,61 oranında artış gösterdi. Öte yandan, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,79’luk bir azalma yaşandı. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 5,93 oranında bir artış kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 166,37 ile turunçgillerde görüldü. Aylık artışın en yüksek olduğu grup ise tropikal ve subtropikal meyveler oldu, bu grupta fiyatlar yüzde 13,95 arttı.

Bu veriler, Türkiye’nin tarım sektöründe önemli fiyat hareketlerinin yaşandığını ve özellikle turunçgiller ve tropikal meyve fiyatlarındaki artışların üreticileri ve tüketicileri etkilediğini gösteriyor.