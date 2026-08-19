Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un ikamet ettiği adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan detaylı aramaların ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Kurumu’na getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Geçmişteki Tehdit Söylemleri İnceleme Altında

Operasyonun ardından, Alparslan Kuytul’un 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yaptığı çarpıcı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Kuytul'un daha önce yayımlanan bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şereflerin geri alınması lazım..." şeklindeki ifadeleri emniyet birimlerince incelemeye alındı.

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı sayılarına ilişkin resmi makamlardan yapılacak detaylı açıklamalar bekleniyor.