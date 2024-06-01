Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle Yeniköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

Özer Uçuran Çiller kimdir?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Özer Uçuran Çiller, Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları da bulunuyor.