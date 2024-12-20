Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özcan, programı, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün davetiyle katıldığını belirtti. Yayın öncesinde 1,5 saat süreceği söylenen programda yalnızca 25 dakika canlı yayında kalan Özcan, reklam arasında "kibarca kovulduğunu" öne sürdü.

Özcan, yaşadığı bu durumu "Böyle bir muameleyi hiç görmedim. Böyle yayın adabı olmaz" diyerek eleştirdi ve Sözcü TV'nin hiçbir canlı yayınında yer almayacağını, röportaj da vermeyeceğini söyledi. Özcan, bu açıklamalarının ardından TV100 kanalına teşekkürlerini ileterek, "Gözünü seveyim TV100'ün" şeklinde bir ifadeye yer verdi.