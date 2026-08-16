Adreste 1,34 Milyar TL Değerinde Külçe Altın Bulundu

Hakkında tutuklama kararı bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in ardından, firari durumda olan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik yürütülen arama faaliyetlerinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Emniyet güçlerinin yaptığı detaylı aramada, kaynağı açıklanamayan ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirlenen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Ele geçirilen yüksek miktardaki altının kaynağı ve örgütün finansal faaliyetlerindeki rolü incelemeye alınırken, adli makamlar suç örgütünün mal varlığı ve finans hatlarına yönelik incelemelerin kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'i yakalama çalışmalarına ise aralıksız devam ediliyor.