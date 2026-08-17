Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kuriş’in yönettiği öne sürülen yapılanmanın farklı bölgelere ve komisyonlara ayrıldığı, yüklü miktarda para trafiğinin bulunduğu ve yurt dışına para aktarıldığı iddiaları dosyaya yansıdı.

Telefon hattı olmadığını söyledi

İfadesinde şahsına kayıtlı cep telefonu hattı bulunmadığını belirten Kuriş, iletişim için zaman zaman ofis hattını ve aile üyelerinin telefonlarını kullandığını söyledi.

Soruşturma makamlarının, yapılanmanın nasıl organize edildiği ve talimatların hangi kanallardan iletildiği yönündeki sorularına karşılık Kuriş, kendisinin herhangi bir örgütsel emir veya talimat vermediğini savundu.

“Ayakkabı alırken tanıdım” dedi

Dosyada önemli isimlerden biri olarak yer alan Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de Kuriş’e soruldu. Akbacakoğlu’nu ticari ilişkisi bulunan bir isim olarak tanımadığını ileri süren Kuriş, kendisini yalnızca ayakkabı satın aldığı dükkân üzerinden tanıdığını söyledi.

Kuriş, Akbacakoğlu ile iki kez ayakkabı alışverişi yaptığını ve bunun dışında herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Üst düzey isimlere “Hocaefendi” açıklaması

Soruşturma kapsamında yapılanmadaki çeşitli görevlerde yer aldığı öne sürülen bazı isimleri tanıyıp tanımadığı da sorulan Kuriş, bu kişilerle arasındaki ilişkiyi “sosyal çevre” üzerinden açıkladı.

Kuriş’in bazı isimler için “Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım” şeklinde ifade verdiği belirtildi. Kuriş, söz konusu kişilerle herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını da savundu.

380 bin TL aylık gelir beyan etti

Kuriş’in ifadesindeki dikkat çeken başlıklardan biri de aylık gelirine ilişkin beyanı oldu.

Kuriş, aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu söyledi. Evinde yapılan aramalarda bulunan altın ve ziynet eşyalarının kaynağı sorulduğunda ise bunların düğün takıları ve aile birikimlerinden oluştuğunu ileri sürdü.

Örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut hakkındaki soruya da Kuriş’in, bu kişinin evinin bahçesine baktığını ve zaman zaman kendisine harçlık verdiğini söylediği aktarıldı.

3 milyon dolarlık senede açıklama

Soruşturma kapsamında yapılanmanın Almanya sorumlusu olduğu öne sürülen Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senet de Kuriş’e soruldu.

Kuriş, söz konusu senedin gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için teminat amacıyla düzenlendiğini savundu.

“Ben sadece bir varisim”

Alihan Kuriş, soruşturmadaki en önemli suçlamalardan biri olan örgüt liderliği iddiasını ise kabul etmedi.

Kendisini dini bir yapının manevi mirasçısı olarak tanımlayan Kuriş, kimseye emir ve talimat vermediğini savunarak suçlamaları reddetti.

Soruşturma dosyasında ise yapılanmanın bölgesel sorumluluklar, komisyonlar ve farklı iletişim kanalları üzerinden organize edildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu iddiaların tamamı yargı sürecinde değerlendirilecek.

Aramada 200 kilogram külçe altın bulundu

Soruşturmanın bir başka dikkat çekici ayağında ise Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik gerçekleştirilen aramada 200 kilogram külçe altın ele geçirildiği bildirildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen aramada kaynağı henüz belirlenemeyen yüklü miktarda külçe altın bulundu. Altınların soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki para hareketleri, taşınmazlar, yurt dışı bağlantıları ve ele geçirilen varlıkların hukuki niteliği, yürütülen adli süreçte yapılacak incelemeler sonucunda netleşecek.