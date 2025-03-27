Tırsan ve Talay Logistics arasında devam eden anlaşmanın duyurusu Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Talay Logistics CEO’su Onur Talay ve iki şirketin üst düzey temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımı ile Çırağan Palas Kempinski Otel’de gerçekleştirildi.

Talay Logistics hava yolu, deniz yolu, kara yolu, kontrat lojistiği, depolama, gümrükleme, yurt içi taşımalar ve intermodal ile çevreci, sürdürülebilir ve maliyet etkin uçtan uca lojistik çözümlere odaklanıyor. Türkiye’nin 7 şehrinde bulunan ofis ve tesislerine ek, yurt dışında Almanya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Polonya ve Romanya’daki iştirakleri ile çevreci ve sürdürülebilir hizmetleri müşterileriyle buluşturuyor.

Gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “Yetkin uzman mühendis ekiplerimiz müşterilerimizin rekabetçiliği artırmak için sürekli geliştiriyor, üretiyor. Geliştirdikleri teknolojiler ile de patent şampiyonluklarına devam ediyor. 2024 senesinde 64 yeni patent tescili ile, üyesi olduğumuz TAYSAD patent ödüllerinde gene 1.cilik ödülünü aldık. Son 3’ü peş peşe olan toplam 5 patent şampiyonluğuna sahibiz. Tırsan’ın geliştirdiği en yenilikçi teknolojiler sektörümüze yön vermeye devam ediyor, edecektir.’’ dedi.

Ar-Ge kapasite geliştirmelerine sürekli devam ettiklerini vurgulayan Nuhoğlu: “ İlkini 2009 yılında sektörde ilk olarak devreye aldığımız Ar-Ge merkezimize, 2023 yılında ikincisini ekleyerek, Avrupa’nın en yüksek test kapasite ve çeşitliliğinde, toplam 22.000 m2 kapalı alanda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Araçlarımızın komponentlerini, üst yapılarını, şasilerini ve tüm araçlarımızı, 1.000.000 km dayanıklılık testlerinden ve her iklim ve zorlu yol koşulunda tam performans için gerçek kullanımlara göre doğruluyoruz, araçlarımızın uzun ömür ve dayanıklılığı garantiliyoruz.

Kıymetli paydaşımız, intermodal taşımacılık alanında uzmanlaşan Talay Logistics’i yeni yatırımlarından dolayı tebrik ediyor ve kendilerine güç katmaktan memnuniyet duyuyoruz. Değerli iş ortaklığımızın uzun yıllar giderek güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay ise yaptığı konuşmada: “Talay Logistics 1,5 ay sonra 11. yılını geride bırakacak. İş hacmimizi artırdığımız bir dönemde hızlı ve toplu bir satın alma yaparak artan talebe karşılık vermemiz gerekiyordu. Şu anda 3500 tane 45’lik konteynerimizin yanında, 650’nin üzerinde tenteli ekipmanımız bulunuyor. Yatırımını yaptığımız 300 yeni tenteli perdeli ile bu sayıyı 1000 düzeyine çıkarmış olacağız. Tenteli perdeli araç grubumuzda Tırsan sayısı da 600’e ulaşmış olacak. 800’ün üzerinde çalışma arkadaşımız, 5000’e yaklaşan ekipmanımız, farklı ülkelerdeki yapılanmalarımız ile büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır.

Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.