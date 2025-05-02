Yeşil lojistik uygulamalarıyla Türkiye’de sektörün öncülerinden olan Talay Logistics, HBS marka 3 adet SteelPower-e tam elektrikli çekici satın aldı. Türkiye’de, operasyonlarında yüzde 100 elektrikli çekici kullanan ilk lojistik şirketi olan Talay Logistics, böylece önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi.

Talay Logistics CEO’su Onur Talay, satın almaya ilişkin, yüzde 100 yerli sermayeyle faaliyet gösteren küresel bir lojistik şirketi olarak, Türkiye’nin ilk yerli tam elektrikli çekici üreticisi olan HABAŞ’tan aldıkları SteelPower-e model tam elektrikli araçlarla elektrikli çekici filolarını büyüttüklerini belirtti.

Çevre dostu ve sıfır karbon emisyon hedeflerini karşılayacak bir araç olarak tasarlanan SteelPower-e tam elektrikli çekicilerin, İzmir’deki depo-liman, liman-fabrika gibi operasyonlarda kullanılacağını anlatan Talay, tam elektrikli çekici sayısını 2030’a kadar 15’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Talay, Şekerpınar’daki garajlarında ve Büyükçekmece’deki genel merkez binalarının çatılarına güneş panelleri yerleştirdiklerini belirtti. Kullandıkları elektrikli çekicilerin güneş panelleri ile üretilen temiz enerji ile şarj edildiğini vurgulayan Talay, İzmir’deki garajlarına da elektrikli şarj ünitesi kurulacağını sözlerine ekledi.

HABAŞ adına konuşan Satış Direktörü Mine Öztuncay, “SteelPower-e çevre dostu, sıfır emisyonlu 410 kW gücünde, 3.100 Nm tork sağlayan elektrikli VOITH motoruna sahip araçlarımızda, 282 kWh kapasiteli LFP lityum iyon bataryaları kullanılıyor. SteelPower-e araçlarımız ayrıca düşük enerji tüketimi ile de öne çıkıyor.” dedi. Öztuncay, iş ortaklarına Türkiye’nin her noktasında hizmet vereceklerini, satış ve satış sonrası ekipleriyle ihtiyaçları olan her anda yanlarında olacaklarını belirtti.

HABAŞ Genel Müdürü Hüseyin Urkun da “Talay Logistics ile iş ortaklığımızın uzun süreli olmasını temenni ediyor, yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

HABAŞ çevre dostu, karbon emisyonunu azaltan ve kendi geliştirdiği teknolojileri kullanarak Manisa fabrikasında üretim gerçekleştiriyor. Kullanıcılarından gelen taleplere göre araçlarını geliştiren, dolayısıyla kullanıcı ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayan esnek ve son teknoloji üretim altyapısını kullanan HABAŞ, böylece kullanıcılarına dayanıklı, kullanımı pratik, üstün teknolojiye sahip, işletme maliyeti düşük, dinamik ve kaliteli ticari araçlar sunuyor.

