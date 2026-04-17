Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda hazırladığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi 16 Nisan tarihi itibarıyla tekrar güncellendi. Güncellenen listede, özellikle et ürünlerindeki yabancı madde karışımları ve zeytinyağındaki tohum yağı hileleri ön plana çıktı.





"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi

Pide harcı olarak satılan üründe at veya eşek eti olduğu belirlendi. İzmir Çiğli'de Dönerci Ali'nin Yeri, Dana Pide Harcı (çiğ) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Takviye edici veya bitkisel olarak pazarlanan ürünlerde, kullanımı yasak olan ilaç etken maddeleri tespit edildi. İstanbul Kağıthane'de MMİ İlaç Gıda Kozmetik, 'Diblong' markalı Bitkisel Karışımlı Çikolata, Ginseng Macun ve Ginsengli Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecek ürünlerinde ilaç etken maddesi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ise Kurudere Kurban Baharat, 'Heybetli' markalı Ballı Çakşır Kökü Macununda ilaç etken maddesi olduğu belirlendi.

Gıda estetiğini artırmak amacıyla sağlığa zararlı maddelerin kullanıldığı görüldü. İzmir Konak'ta, Sanita Tarım Ürünleri, 'Sanita' markalı Tatlı Toz Biber (1000 gram) ürününde gıda da kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.





"Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" listesi

"Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında ise, İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren Zeytunoğlu Tatlı ve Gıda Ürünleri İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Fıstıklı Sarma' ürününde gıda boyası tespit edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Gülseren Kurt'a ait tereyağında bitkisel yağ tespiti yapılırken, İzmir'in Konak ilçesinde Has Manisa Kebap'a ait Manisa kebap (çiğ-dana etinden) ürününde kanatlı eti bulunduğu belirlendi.

İzmir Bornova'da faaliyet gösteren Harbiye DC Fuarcılık Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'ne ait 'Harbiye kebabı' (piliç bonfileden hazırlanmış kebap çiğ harcı) ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait ‘Nefissal dana etli piliç kasap köfte hazırlanmış kanatlı eti karışımı' (dondurulmuş) ile ‘Nefissal parmak piliç köfte ısıl işlem uygulanmış piliç eti ürünü' (pişmiş-dondurulmuş) ürünlerinde de mekanik ayrılmış kanatlı eti olduğu bildirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ‘Hakimiyet ısıl işlem görmüş piliç kuvez sucuk' ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Aynı ilçede faaliyet gösteren Zirve Sucuk ve Pastırma'ya ait ‘Zirve premium dana sucuk' ürününde de kanatlı eti bulunduğu belirlendi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde faaliyet gösteren Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri'ne ait ‘Lezzeti Keyif ısıl işlem görmüş piliç sucuk' ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Batı Pide Kebap Salonu'na ait ‘dana kıymalı pide iç harcı' (çiğ) ürününde sakatat (kalp) bulunduğu açıklandı.

Antalya Muratpaşa'da Hicran Yolaçan'a ait Urfa Ciğer Kebap Pide Salonu (Pide ve Ötesi) işletmesinin çiğ Urfa Kebap harcında kanatlı eti tespit edildi. Isparta Merkez'de ise, Peri Pide Lahmacun ve Izgara Salonu'nda hazırlanan pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu açıklandı.

‘Natürel Sızma' adı altında satılan ürünlere daha düşük kaliteli yağlar ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kamburoğlu Tarım Otomotiv Ltd. Şti.'ye ait ‘Kamburoğlu' marka natürel sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi. Aydın'ın Köşk ilçesinde ise, Öz Dedeoğlu Grup Gıda Ltd. Şti.'ye ait ‘TVK Tarım' markalı 5 litrelik zeytinyağlarında hem düşük kaliteli zeytinyağı hem de tohum yağları karışımı tespit edildi. İstanbul Başakşehir'de, Kimplus Kimya Plastik Gıda Ltd. Şti.'ye ait ‘Güney Egeden' markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağları bulundu. Uşak Merkez'de ise, Enes Çelik - DGL Gıda firmasına ait ‘DGL Gıda' markalı ‘Doğadan Gelen Lezzet' ve ‘Olivera Gold' serisi natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karışımı tespit edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Yayla Balpınarı Gıda Tarım Ltd. Şti.'ye ait ‘Natural Süzme Çiçek Balı (1000 gr)' ürününde taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Konya Bozkır'da ise, Çatlılar Gıda işletmesine ait ‘Çatlılar' markalı süzme çiçek balında mevzuata aykırılık belirlendi.



"Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği" listesi

Bakanlığın güncellediği listede, "Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği" başlığı altında da çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait ‘İlayda Çiftliği Kaşar Peyniri (1000 gram)' ürününde eritme tuzu tespiti yapıldı. Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Akdağ İnovasyon Gıda'ya ait ‘Uşağım Vakfıkebir Tuzlu Tereyağı' ürününde ise yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık firmasına ait ‘Çamoluk Kaşar Peyniri' ile ‘Hamitköy Yarım Yağlı Taze Eritme Tost Peyniri' ürünlerinde de yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Aynı firmanın ‘Çamoluk Kaşar Peyniri' ürününde ayrıca eritme tuzu bulunduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla düzenli olarak güncellenen listelere ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresi üzerinden erişilebiliyor.