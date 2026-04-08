Polifarma, ilaç sektöründe strateji, iş geliştirme, ihracat ile satış ve pazarlama alanlarında uluslararası deneyime sahip Dr. Ecz. Başbuğ Öke’yi üst düzey yönetim kadrosuna katarak Türk ilaç sektörünün ‘global sağlık üssü’ olma yolundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

1971 yılında doğan Öke, lise eğitimini 1989 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nde, lisans eğitimini 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini 1996 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde tamamladı. Doktora derecesini ise 2000 yılında aynı üniversitenin Biyokimya Bölümü’nden aldı.

İş yaşamına 2000 yılında Bilim İlaç’ta İş Geliştirme Yöneticisi olarak başlayan Öke, 2002-2006 yılları arasında Abdi İbrahim’de sırasıyla Tıbbi Tanıtım Uzmanı, Medikal Müdür ve Ürün Müdürü olarak çalıştı. 2006-2013 yılları arasında Abbott’ta sırasıyla Kıdemli Ürün Müdürü, Grup Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü, Neonatoloji İş Birimi Müdürü, Solvay Entegrasyonu Proje Lideri ve Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörü olarak görev yaptı. AbbVie oluşumunun ardından 2013-2017 yılları arasında AbbVie Türkiye’de Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörü, 2017-2018 yılları arasında AbbVie Inc. (ABD, Chicago)’da Kıdemli Pazarlama Müdürü ve Nöroloji alanındaki Global Pazarlama ve Ticari Operasyonlardan Sorumlu Direktör olarak çalışan Öke, 2021 yılından itibaren Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da Genel Müdür olarak görev yaptı.

Polifarma’nın yenilikçi ürün geliştirme, uluslararası büyüme ve hasta odaklı sağlık çözümleri stratejilerine liderlik edecek olan Öke’nin, sektördeki derin bilgi birikimi ve liderlik vizyonu ile Polifarma’yı daha ileriye taşıması ve şirketin hem yerel hem de global pazarlardaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Polifarma, güçlü yönetim kadrosu ve stratejik yatırımlarıyla sağlık sektöründe değer yaratmaya ve hastalara erişilebilir, güvenilir çözümler sunmaya kararlılıkla devam ediyor.