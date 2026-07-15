Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 35 milyarlık yatırımla şehrin altyapısını tamamen yenilediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşiltepe bölgesinde Medeniyet ve 100.Yıl caddelerinde devam eden yol ve kaldırım çalışmasını yerinde inceledi.

'35 milyar liralık altyapı çalışması yürütüyoruz'

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yol ve kaldırım, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, altyapı yatırımlarının şehirler için önemli olduğuna dikkati çekerek, Malatya'da 35 milyar liralık bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Malatya'da 60-70 yıldır kullanılan asbest boruların tamamını değiştirdiklerini aktaran Başkan Er, 'Malatya için önemli altyapı çalışmaları yapıyoruz. Şehrin altyapısının yüzde 80'i değişti. Altyapının tamamını yeniliyoruz. Yıllardır kullanılan asbest borulardan kurtuluyoruz' açıklamasında bulundu.

'Her bölgeye hizmet götürüyoruz'

MASKİ ekiplerinin her bölgede hummalı bir çalışma içerisinde olduğuna dikkati çeken Başkan Er, 'Malatya'nın her noktasında şantiyelerimiz var. Çevre yolu-altı kavramını kaldıracağız. Her yer çok güzel olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her bölgeye hizmet götürüyoruz' şeklinde konuştu.

Er, 'Yeşiltepe'de bulunan ve eskiden çevik kuvvetin kullandığı alanın yerine bir arsa verdiklerini ifade ederek, 'Çevik kuvvet yeniden bina yapacaktı, müdahil olduk. Bir arsa verdik, şehir merkezinde 30 dönümlük bu alanı, yeşil alan olarak değerlendireceğiz' dedi.

Yeşiltepe Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerine ve Yeşiltepe'ye yapılan hizmetleri gördüklerini söyledi. Başıbüyük, 'İçme suyu değişti. Değerli Başkanımız ve ekibi birkaç gün içerisinde çalışmaları tamamladı. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hizmetlerimizden dolayı şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1.3 kilometre uzunluğundaki Medeniyet Caddesinde altyapı ve asfaltlama çalışması yapıyor. Altyapısı yenilenen 700 metre uzunluğundaki 100.Yıl Caddesinde ise kaldırım ve asfalt yenileme çalışması yürütülüyor.