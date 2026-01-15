Duyuruda, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret edilerek, “İran’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hareket etmelerinde; İran’da bulunan vatandaşlarımızın ise güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarında ve gelişmelere dair olabilecek duyuruları, Bakanlığımız ve İran’daki temsilciliklerimizin resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip etmelerinde yarar görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik açıklamasında ayrıca, olası acil durumlarda Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) ve İran’daki Türk temsilciliklerine 7 gün 24 saat ulaşılabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre İran’daki Türk temsilciliklerinin iletişim bilgileri şöyle:

Yetkililer, vatandaşların güvenlikleri açısından resmî duyuruları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.