Projeyle, Mescid-i Haram’a erişim kolaylaştırılırken ziyaretçilere sunulan hizmetlerin kalitesi artırılacak. King Salman Gate, “Hac Deneyimi Programı” çerçevesinde her ziyaretçinin yolculuğunu daha zengin ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 900 bin kişi kapasitesiyle ibadet alanları sunulacak ve konut, konaklama, ticaret ile kültürel deneyimler ziyaretçilere sunulacak.

Toplu taşıma ağlarına doğrudan bağlantı sağlayacak proje, Mekke’nin zengin mimari mirasını modern yaşam standartlarıyla birleştirerek benzersiz bir deneyim sunacak. Yaklaşık 19 bin metrekarelik miras alanının restorasyonuyla şehrin tarihi ve kültürel dokusu korunacak, ziyaretçiler hem manevi hem de kültürel açıdan zenginleştirici bir deneyim yaşayacak.

Projeyle 2036 yılına kadar 300 binden fazla istihdam yaratılması öngörülüyor. Böylece, King Salman Gate, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda ekonomik büyüme ve ulusal dönüşüme önemli katkılar sunacak.

Projeyi geliştiren RUA Al Haram Al Makki şirketi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) çatısı altında faaliyet gösteriyor. Şirket, Mekke’yi gayrimenkul geliştirme alanında dünya çapında bir referans noktası hâline getirmeyi, bölgenin kültürel dokusunu koruyarak sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın duyurusuyla başlayan King Salman Gate Projesi, hem hacılar hem de şehir sakinleri için modern ve kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.