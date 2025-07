Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş işlemlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. Göç İdaresi ve güvenlik birimlerinin koordinesinde yürütülen işlemler sırasında Suriyeliler, yıllardır kendilerine kapılarını açan Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarlıklarını dile getirdi.



"Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum''

Gaziantep'ten gelen Suriyeli Muhammed Hasan El Cesım, "8 yıldır Türkiye'deyim. Çok Türk arkadaşım oldu. Türkiye'nin her yeri güzeldi, çok rahat yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.



‘'Hem devlet için hem vatan için herkesin dönmesi lazım''

İstanbul'dan gelen Nurullah Hrıtanı ise Türkiye'de geçirdiği süreci şöyle anlattı: "Güzel geçti, hem gezdim hem çalıştım, tekstil işinde çalıştım. Türkiye'yi bırakmak istemedik ama sonuçta insanın kendi memleketi, kendi vatanı. Bugün gitmezsek yarın gideceğiz. Şu anda bizim ülkeye destek olmamız lazım. Biz dönmezsek ülkemiz düzelmez. Hem devlet için hem vatan için herkesin dönmesi lazım'' ifadelerini kullandı. Suriye'de herkese ihtiyaç olduğunu belirten Hrıtanı ‘'Çünkü orada herkese ihtiyaç var, hele hele gençlere çok ihtiyaç var. Demem o ki bizim ülkemizin bize ihtiyacı var. Türkiye için ne söylesem azdır. Allah Türk milletinden razı olsun, Allah ne muradı varsa versin Türkiye'nin. Çünkü onlar bize destek oldu, kötü zamanda, iyi zamanda, her zaman Türkiye yanımızda oldu. Lazkiye şehrimizde yangın çıktı, Türkiye Cumhuriyeti yangını söndürmek için destek verdi. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



‘'Bütün Türklere sesleniyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin"

Adana'dan gelen ve 2 yaşından beri Türkiye'de yaşayan 18 yaşındaki Tahir Hayro da, "Türkiye'de birçok yeri gezdim, hemen hemen her yere gittim. Burada yaşadıklarımı hiç unutamam. Çok güzel hatıralar var burada. Bütün Türklere sesleniyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin" diye konuştu.