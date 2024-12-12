"Sokak bomboş kaldı"

Berberlik yapan Yaşar Akkaya, “Saadet Caddesi Göç İdaresi Müdürlüğü’nün yakınında olduğu için yabancıların yoğunlukta bulunduğu bir bölgeydi. Suriyeliler ve yabancı esnafın yoğun olduğu bir alandı, ancak şu anda sokak bomboş. Suriye vatandaşları ülkelerine dönüyor, bu da ticari faaliyetlerin azalmasına neden oldu,” dedi.

"İşler yüzde 90 oranında azaldı"

Tercüman bürosu çalışanı Metin Atasoy ise “Yabancıların azalmasıyla işlerimiz geçen seneye oranla yüzde 90 azaldı. Yabancılara tercüme, noter işlemleri, gayrimenkul alım-satım gibi hizmetler sunuyorduk. Ancak geri dönüşlerle işlerimiz neredeyse durma noktasına geldi. Hükümet politikaları, ikamet ve oturum izinlerini zorlaştırdı; bu da geri dönüşleri hızlandırdı,” ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar Ülkelerine Dönüyor

Bakanlık verilerine göre, Samsun’da toplamda 16 bin 835 yabancı bulunuyor. Ancak, Suriye’deki rejimin çöküşü ve ülkedeki durumun düzelmesiyle birlikte geri dönüşlerin artması, bu sayının giderek azaldığını gösteriyor. Samsun’da birçok yabancı esnafın dükkânlarını kapattığı ve bazı alanların tamamen boşaldığı dikkat çekiyor.

Esad rejiminin zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönerken Türkiye'de gördükleri yardımlar için minnettarlıklarını dile getiriyor. "Bir gün Halep’e dönüp evimizi tamir ederek orada yaşamak istiyoruz,” diyen Suriyeliler, barış içinde bir gelecek umuduyla yola çıkıyor.