Ocak ayı itibarıyla 1 milyon metrekarelik ilk etap için ön tahsis süreci başlatılan proje, Karadeniz’in yeni üretim ve teknoloji üssü olma hedefiyle yatırımcıları bekliyor.

2 milyon metrekarelik dev yatırım alanı

Toplam 2 milyon metrekare büyüklüğe sahip Terme OSB’nin ilk etapta 1 milyon metrekarelik bölümü için ön tahsis ilanı yayımlandı. Karadeniz kıyı şeridindeki en büyük organize sanayi alanlarından biri olmaya aday bölge, yatırımcılara geniş ve planlı üretim parselleri sunuyor.

Eğimsiz ve düz arazi yapısı sayesinde her ölçekten sanayiciye uygun parsel imkânı sağlayan OSB, üretim tesislerinin kurulumunda maliyet ve zaman avantajı sunuyor. Aynı zamanda genişleme potansiyeli olan yatırımlar için de esnek bir altyapı oluşturuyor.

Lojistikte stratejik konum

Stratejik bir noktada konumlanan Terme OSB, Samsun-Ordu D-010 Karayolu’nun hemen yanında yer alıyor. Bölge;

Terme Limanı’na 2 dakika

İlçe merkezine 5 dakika

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’ne 20 dakika

Samsun Çarşamba Havalimanı’na 30 dakika

Samsun merkez sanayi bölgelerine 35 dakika

Samsun şehir merkezine 40 dakika

Samsun Limanı’na 45 dakika

Ünye Limanı’na 15 dakika

mesafede bulunuyor. Bu ulaşım ağı, hem iç pazara hem de ihracata dönük üretim yapan firmalar açısından önemli bir rekabet avantajı sunuyor.

5. Bölge teşvik avantajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek yatırım teşvik bölgelerinden biri olan 5. Bölge kapsamında yer alan Terme OSB, yatırımcılara önemli mali destekler sağlıyor.

Bölge yatırım teşvik sistemi; ithalat ve ihracat süreçlerinden makine ve ekipman teminine, sigorta primi işveren hissesi desteğinden vergi indirimlerine kadar birçok kalemde avantaj sunuyor. Bu teşvik yapısı, özellikle üretim ve teknoloji odaklı yatırımların bölgeye yönelmesini destekliyor.

Güçlü altyapı planlaması

Terme OSB’nin su ihtiyacı, inşaatı devam eden ve 2026 sonunda tamamlanması planlanan Salıpazarı Barajı’ndan karşılanacak. 26 milyon metreküp su hacmine sahip olacak baraj, bölgenin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına alacak.

Enerji arzı ise Türkiye’nin önemli enerji üretim tesislerinden Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santrali ile Bilgin Enerji Doğalgaz Çevrim Santrali arasında yer alan OSB’ye, Terme’de kurulan indirme istasyonu üzerinden sağlanacak. Doğalgazdan telekomünikasyona kadar tüm altyapı hizmetlerinin kısa sürede yatırımcıların kullanımına sunulması planlanıyor.

Samsun sanayide yükselişte

Son yıllarda sanayi ve teknoloji alanında önemli bir atılım gerçekleştiren Samsun; Merkez OSB, Yeni OSB, Gıda OSB, Çarşamba OSB, Özel Endüstri Bölgesi, BAYKAR Makine Endüstri Bölgesi, SLC ve MKE gibi büyük yatırım alanlarıyla güçlü bir sanayi ekosistemi oluşturdu.