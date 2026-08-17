Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de sabah saatlerinde dikkat çeken bir İHA saldırısı gerçekleştirildi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırının Mesrur Barzani’nin Pirmam ilçesindeki özel ofisi ile bölgesel güvenlik teşkilatı yöneticisinin ikametgâhını hedef aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, İran tarafından gönderildiği belirtilen iki patlayıcı yüklü “Hadid-110” tipi İHA, sabah saatlerinde belirlenen hedeflere yönlendirildi. Saldırının yaklaşık 00.28 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.

Barzani’nin ofisi hedefte

Saldırının hedeflerinden birinin IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin özel ofisi olması, Erbil’deki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Diğer İHA ise bölgesel güvenlik ve istihbarat teşkilatı yöneticisinin Pirmam’daki konutunu hedef aldı.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırılar sonucunda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını duyurdu. Yetkililer, saldırıyı sert biçimde kınarken, saldırıyı gerçekleştiren tarafların ortaya çıkabilecek sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağını bildirdi.

Mesrur Barzani’den sert tepki

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Barzani, kendi ofisinin ve güvenlik teşkilatı yöneticisinin konutunun İran menşeli İHA'larla hedef alındığını belirterek saldırıyı “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirdi.

Barzani, saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik açık bir tehdit olduğunu vurgularken, bu tür saldırıların IKBY yönetiminin görevlerini sürdürmesine ve halkın güvenliğini koruma iradesine engel olamayacağını ifade etti.

Erbil’de İHA saldırıları sürüyor

Son saldırı, Erbil ve IKBY topraklarında son dönemde artan İHA saldırılarının ardından geldi. 14 Ağustos’ta da Erbil semalarında üç patlayıcı yüklü İHA’nın koalisyon güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Bölgede peş peşe yaşanan saldırılar, Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik risklerinin yeniden yükseldiğine işaret ederken, Barzani’nin ofisinin doğrudan hedef alınması saldırının siyasi boyutunu da öne çıkardı.