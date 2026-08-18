Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinin şehit yakınları ve gaziler olmadan yürütülemeyeceğini vurgulayarak, 'Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez' dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen 'Terörsüz Türkiye Buluşmaları' kapsamındaki 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nın 22'ncisini Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

Şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin katıldığı programda konuşan Bakan Göktaş, Türkiye'nin terör nedeniyle çok ağır bedeller ödediğine işaret ederek, Terörsüz Türkiye sürecinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

'Şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde olmadık, olmayacağız'

Bakan Göktaş, devletin dün olduğu gibi bugün ve yarın da şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

'Devletimiz her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında. Girdiğimiz bu süreç çok kritik bir süreç. Sadece bugün için değil, aslında yarın için de önemli. Bizim amacımız burada şehitlerimizin aziz hatıralarına, gazilerimizin kahramanlıklarına her daim sahip çıkmak. Burada onlarsız yürüyen bir süreç olmadı. Terörsüz Türkiye sürecini biz bizzat şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte inşa ettik. Onlar olmadan bu süreç inşa edilemez.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığını da hatırlatan Göktaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Burada şehitlerimizin emanetlerine veya şehitlerimizin ruhlarına halel getirecek hiçbir sürecin içerisinde de olmadık, olmayacağız'' ifadelerini kullandı.

'Biz yaşadık, başkaları yaşamasın'

Terörden en ağır şekilde etkilenen şehirlerden birinin Diyarbakır olduğunu belirten Göktaş, şehit ailelerinin ortaya koyduğu duruşa dikkati çekti.

Göktaş, 'Bu topraklar çok şehit verdi, çok kan aktı. Özellikle bu bölge terörden çok çekti. Bunun birebir şahitleri sizlersiniz. Ben size acınızı tekrar anlatmayacağım, çünkü bu süreci, kaybı yaşayan bilir. Evladını, eşini toprağa verdikten sonra 'Vatan sağ olsun' der ama o acı yürekten hiçbir zaman silinmez. Bizler bunun bizzat şahidiyiz. Ama en çok da yaşayan bilir' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit ailelerinin yaşadıkları büyük acılara rağmen Terörsüz Türkiye hedefinin yanında durduğunu ifade eden Göktaş, 'Ailelerimiz o kadar acıya rağmen 'Biz yaşadık, başkaları yaşamasın, devletimize güveniyoruz' dedi' diye konuştu.

'Provokasyonları biliyoruz, görüyoruz'

Süreç üzerinden şehit ailelerinin hassasiyetlerini istismar etmeye çalışan çevrelere de tepki gösteren Göktaş, şunları kaydetti:

'Zaman zaman bu süreçle ilgili provokasyonlar, ailelerimizin hassasiyeti üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenleri biliyoruz, görüyoruz. Sizler bu provokasyonlara gelmiyorsunuz, Allah razı olsun.'

'Bundan sonra ne evlatlarımız ne torunlarımız benzer acılar yaşasın'

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini vurgulayan Göktaş, 'Geçmiş acıları unutmamız mümkün değil ancak bundan sonra ne evlatlarımız ne torunlarımız benzer acılar yaşamasın diye uğraşıyoruz. Hamdolsun, bu topraklarda terör son buldu' dedi.

Türkiye'nin güvenliğini sınırlarının ötesinde de kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Göktaş, savunma sanayiinde gerçekleştirilen yatırımların terörle mücadeledeki önemine değindi.

Göktaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz dünyada savunma sanayi alanında lider bir ülke oldu. Ama bakıyorsunuz, bir olay bile tüm iyileşmenin üzerine gölge gibi çöküyor. Dolayısıyla bizler sadece ülkemizin içerisinde değil, ülkemizin hemen sınırının dışındaki bölgeyi de güvenli hale getirmek istiyoruz. Devlet aklı büyük, devlet daha tecrübeli ve bundan sonraki süreçte de el birliği ile benzer süreçler olmaması için var gücümüz ile çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Sizler bizim başımızın tacısınız'

Bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle yol yürümeye devam edeceğinin altını çizen Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bundan sonra yolculuğumuz bitti mi? Bitmedi. Şehit ve gazilerimizden sorumlu bakanlık olarak biz yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Sizler bizim başımızın tacısınız.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sürdürülen 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' buluşmaları bugüne kadar Muş, Bingöl, Karabük, Bartın, Muğla, Artvin, Rize, Eskişehir, Denizli, Balıkesir, Çorum, Manisa, Mardin, Batman, Nevşehir, Aydın, Konya, Bursa, Ağrı, Van ve Malatya'da gerçekleştirildi. Diyarbakır, buluşmaların 22'nci durağı oldu.